Recuperamos las ganas de viajar y nos vienen a la cabeza tantos planes que finalmente acabamos por no saber realmente qué es lo que queremos.

En no pocas ocasiones encontramos ese estímulo que nos lanza a decidirnos cuando, de manera inesperada, descubrimos lugares que no habíamos siquiera contemplado. Es por ello que traemos aquí una serie de ideas frescas para ayudarte a dar con el destino que buscabas.

Tivissa (Tarragona)

No, no estamos hablando de la más grande de las islas Pitiusas, aunque su nombre se parezca. Nos referimos a una población de la provincia de Tarragona que, a pesar de no ser muy conocida fuera de Cataluña, es una de las más bonitas de este territorio. Uno de los mayores baluartes de las Tierras del Ebro que nos ofrece naturaleza, montaña, murallas, pinturas rupestres Patrimonio de la Humanidad y paisajes que te sumirán en la más absoluta calma.

Iznájar (Córdoba)

Continuamos con otra joya del panorama rural español que, al igual que Tivissa, permanece como un lugar de inmenso valor aún por descubrir fuera de los límites de su propia región, en este caso Andalucía. En la Subbética cordobesa, esta bella localidad coronada por el castillo de Hisn-Ashar y rodeada del embalse que lleva su nombre, es una atalaya de excepción de todo este entorno y un punto idóneo para partir a Cuevas Bajas o Benamejí para hacer rafting por el río Genil, una experiencia que no esperaríamos encontrar en el sur.

Isla de Cabrera (Islas Baleares)

Cabrera es la gran desconocida de las Islas Baleares, y precisamente por eso – y porque está deshabitada -, representa la única forma de disfrutar de toda la magia de las islas Baleares sin los agobios de las grandes aglomeraciones de turistas. Aunque Cabrera es la isla más grande, en realidad forma parte de un archipiélago que está inmerso en un Parque Nacional Marítimo-Terrestre de una diversidad natural envidiable. El hecho de que solo unas pocas personas puedan alojarse en la isla mayor permite vivir este rincón balear como si fuera una tierra virgen.

Observatorio de Albanyà (Girona)

Junto a las gargantas del río Muga, en la provincia de Girona, en una zona forestal que se asienta sobre un relieve muy accidentado, se asoma entre la vegetación la pequeña aldea de Albanyà. Y junto a este reducto de paz y sosiego, a poca distancia, se emplaza el Observatorio Astronómico de Albayà, un complejo único que asombra a todo aquel que lo conoce por su espectacularidad, en el que es posible disfrutar de las estrellas acompañados de expertos mundiales en la materia, bajo un cielo cuya calidad está certificada por la Fundación Starlight.

Naval (Huesca)

Lugar de la provincia de Huesca de fuerte tradición alfarera, arriera y, sobre todo, de extracción de sal, Naval es una población situada entre barrancos en cuyas proximidades se encuentran toda una serie de instalaciones que aprovechan las bondades del recurso salino para ofrecernos una experiencia de relax. Conocida popularmente como «el mar Muerto del Somontano» - está situada en la comarca de Somontano de Barbastro -, las balsas que posee cuentan con una salinidad superior a la del mar Muerto, por lo que los baños se convierten en un placentero baño a flote.

Mascarell (Castellón)

A muy poca distancia al sur de Villareal, en el municipio de Nules, una pequeña localidad aparece de la nada en mitad de un mar de naranjos como si de una aparición fantasmagórica se tratara. Lejos de dar miedo, Mascarell invita a conocerla tras atravesar sus murallas medievales, penetrando en un pequeño oasis en mitad de los campos de cultivo. Se trata de la única población completamente amurallada de toda la Comunidad Valenciana. Toda una rareza con aroma a azahar declarada Bien de interés cultural.

Espacio Natural de Covalagua (Palencia)

Acabamos con un destino de esencia kárstica que nos depara muchas sorpresas en su entorno. Las poblaciones de Revilla de Pomar, Respenda de Aguilar y Pomar de Valdivia nos dan paso a lugares asombrosos como el Menhir de Canto Hito, El Pozo de los Lobos, la Cueva de los franceses o, ya de cara al páramo de la Lora, el increíble mirador de Valcavado, donde te aseguramos que disfrutaras de unas vistas que te dejarán con la boca abierta, en el límite mismo entre Cantabria y Castilla y Léon.

Y MÁS:

- Cinco tentadores lugares de España a los que viajar en junio

- Santander en dos días para una escapada exprés