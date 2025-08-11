6 viajes que debes hacer después de los 40 años: monumentos únicos y paisajes espectaculares
Ya sea solo o con la mejor de las compañías, estos viajes son ideales para hacerlos con más de 40 años, llenos de aventuras o tranquilidad, para todos los gustos y bolsillos.
A los 40 años surge una crisis de edad que no afecta a todas las personas por igual, pero que sí hace que se quieran probar cosas nuevas -como viajar sola- o dar un giro de 180 grados a la vida que hasta ahora llevaban. Una muy buena manera de hacerlo es viajando a lugares hasta ahora desconocidos y descubriendo nuevas culturas, gastronomías y, quizá, añadiendo un hobby a la lista de aficiones.
Cuando se supera esta edad hay que tener muy claro que la vida sigue y, a veces, más activa que nunca. Elegir el próximo destino es una tarea difícil, tanto en el día a día como en relación a un viaje. Aunque el mundo entero es digno de ser visitado sin importar la edad que se tenga, hay algunos lugares que sobresalen por encima de otros y representan una buena parte del globo, como estos seis destinos repartidos por los cinco continentes por los que hoy paseamos.
6 lugares a los que ir después de los 40
Chicago (Estados Unidos)
Lejos de la famosísima Gran Manzana estadounidense encontramos una ciudad repleta de vida, alegría y un gran sentido del 'American Way of Life'. De Chicago son las conocidísimas pizzas de masa gorda, la escultura Puerta de la Nube en el Millenium Park o la torre Willis que fue la más alta del mundo hasta el año 1998. Chicago, además, es una urbe de lo más cinematográfica, así que no se puede perder la oportunidad de conocer lugares tan míticos como el East Upper Wacker Drive de 'Batman: El caballero oscuro' o Union State de 'Los intocables'.
Patagonia (Chile y Argentina)
Visitar la Patagonia es una experiencia maravillosa que todo el mundo debería vivir al menos una vez en la vida. Es una región muy extensa que ocupa dos países de Sudamérica, Chile y Argentina, pero con ayuda de una buena planificación y un itinerario creado con anticipación se puede explorar una buena parte de ella y disfrutar en el trayecto. La mejor época para visitarla es entre noviembre y abril, cuando las temperaturas son más suaves, hay más horas de luz y mayor facilidad para contemplar sus preciosos paisajes.
Kuala Lumpur (Malasia)
Un viaje a algún país de Asia debería ser obligatorio en la vida de cualquier persona que adore viajar. Ir a la capital de Malasia es una muy buena opción para conocer de cerca una gran ciudad del sudeste asiático, el centro de negocios del país donde contemplar maravillosos skylines con edificios tan míticos como las Torres Petronas. Es un destino donde merece la pena dar una vuelta por sus tiendas y museos o explorar la cueva Batu. Además, es un punto perfecto para conocer otros lugares como Melaka o Kampung Baru.
Cap Malheureux (isla Mauricio)
Una de las zonas más paradisíacas del continente africano es isla Mauricio, además de ser el país más seguro. Una escapada a Cap Malheureux es encontrarse con una zona salvaje y pintoresca, teniendo la sensación de que se está en el mismísimo fin del mundo. Está repleto de playas de arena fina y dorada y rodeado de otros pueblos pesqueros que pueden explorarse en coche o barco. Cap Malheureux, que toma su nombre de los múltiples naufragios que había en sus costas, es uno de los lugares más bonitos y fotografiables de la isla.
Dolomitas (Italia)
Para los amantes de la naturaleza, la zona de Dolomitas en los Alpes Orientales, en la frontera de Italia con Austria, es una opción magnífica. Se pueden practicar actividades al aire libre como senderismo o ciclismo a través de cientos de rutas muy bien señalizadas. Lo más llamativo de este lugar es su entorno, con altísimas montañas, pronunciados valles y verdes praderas. También pueden descubrirse preciosos pueblos como Madonna di Campiglio, Tione o Trento; lagos como Nambino o Gelato; o el teleférico del Paso del Grosté.
Hobbiton (Nueva Zelanda)
Tal y como su nombre indica, es la aldea de los hobbits, esas criaturas fantásticas protagonistas de 'El Señor de los Anillos'. Aunque parezca un lugar un tanto friki, lo cierto es que es un entorno lleno de magia, rodeado de colinas verdes y extensos prados en la Isla Norte, cerca de la ciudad de Matamata. Sus orígenes se remontan a 1988, cuando el director Peter Jackson se fijó en este lugar y se creó como set de rodaje para las películas. No enamora solo a los fanáticos de la saga, sino a todo aquel que lo visite.
La edad es solo un número y, aunque existen viajes pensados para mayores de 50, 60 o 70, lo cierto es que cualquiera puede hacer todo tipo de viajes, siempre y cuando se adapte a sus necesidades y capacidades. Tal y como decía Aristóteles, "la aventura vale la pena" siempre, sin ningún tipo de excusa.
