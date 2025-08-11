6 viajes que debes hacer después de los 40 años: monumentos únicos y paisajes espectaculares

Tal y como su nombre indica, es la aldea de los hobbits, esas criaturas fantásticas protagonistas de 'El Señor de los Anillos'. Aunque parezca un lugar un tanto friki, lo cierto es que es un entorno lleno de magia, rodeado de colinas verdes y extensos prados en la Isla Norte, cerca de la ciudad de Matamata. Sus orígenes se remontan a 1988, cuando el director Peter Jackson se fijó en este lugar y se creó como set de rodaje para las películas. No enamora solo a los fanáticos de la saga, sino a todo aquel que lo visite.