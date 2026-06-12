Los 6 destinos europeos más accesibles para mayores de 70: tranvías históricos, centros históricos llanos, hospitales de referencia y hoteles con servicio de traslado desde el aeropuerto

Estaremos todos de acuerdo en que viajar con 70 años no es lo mismo que viajar con 40. No porque haya menos ganas, sino porque las preguntas que uno se hace antes de comprar un billete son otras. ¿Puedo moverme sin coche? ¿El centro histórico tiene muchas cuestas? ¿Si me pasa algo, hay un buen hospital cerca? Son preguntas razonables a cierta edad que son importantes de tener en cuenta antes de hacer un viaje. Europa, en ese sentido, tiene mucho que ofrecer.

Bolonia, Emilia-Romagna / Istock

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el segmento de viajeros mayores de 60 años es el de mayor crecimiento en el turismo internacional, y las ciudades que han invertido en accesibilidad, transporte público de calidad y servicios sanitarios de excelencia son, hoy, las que más se benefician de esa tendencia. Lo que diferencia a los seis destinos que hemos elegido de otros muchos, es que todos cumplen, de verdad, con los cuatro requisitos que importan cuando uno se plantea un viaje tranquilo y bien resuelto: tienen tranvía funcional y accesible, sus centros históricos son llanos o están bien adaptados, cuentan con hospitales de referencia internacional, y ofrecen hoteles con servicio de traslado puerta a puerta desde el aeropuerto. ¡Está todo hecho!

Adriana Fernández

Entre estos requisitos, hay un detalle que no pasa desapercibido: la de hospitales universitarios europeos es, según el ranking anual de Newsweek World's Best Hospitals (2024), la más densa y de mayor calidad del planeta. Y el tranvía, por su parte, ha resurgido en más de 70 ciudades europeas desde 1984, convirtiéndose de nuevo en el medio de transporte más cómodo, accesible y sostenible para los viajeros.

Los 6 destinos de Europa perfectos para los viajeros de más de 70 años

Gante (Bélgica)

Esta ciudad aparece de golpe con sus torres góticas reflejadas en los canales del Leie, o con el Castillo de los Condes asomando entre los tejados medievales. El casco histórico es llano y, en su mayor parte, peatonal, con aceras anchas y bien mantenidas. Para moverse por la ciudad, desde la estación principal Gent-Sint-Pieters salen tranvías de las líneas 1 y 3 cada diez minutos en dirección al centro histórico, según confirma la web oficial de turismo de Gante, Visit Gent.

Gante (Bélgica) / Istock / arcady_31

Para llegar desde el aeropuerto, existe conexión directa en tren, con acceso mediante ascensores y escaleras mecánicas en la terminal. Entre los hoteles más valorados con traslado, el Ghent Marriott Hotel (ubicado junto al canal histórico) ofrece servicio de transfer desde el aeropuerto de Bruselas bajo reserva previa. Para quienes prefieren algo más íntimo, el Hotel Harmony recibe habitualmente buenas reseñas en plataformas como Booking por su accesibilidad y por la disposición del personal para organizar traslados personalizados.

Además, el Hospital Universitario de Gante (UZ Gent) es uno de los cinco centros universitarios de referencia de Bélgica, con servicios de urgencias disponibles las 24 horas del día. Así uno no se lo piensa dos veces, la verdad... Pero todavía hay mucho más.

Bolonia (Italia)

Más de 37 kilómetros de arcadas cubiertas en el casco antiguo permiten recorrer la ciudad bajo techo, sin sol en verano ni lluvia en invierno... Una ventaja que no siempre se aprecia, pero es totalmente necesaria. Estos pórticos de Bolonia fueron nominados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 28 de julio de 2021, reconociendo una arquitectura que nació en la Edad Media como solución práctica para los estudiantes de la universidad más antigua de Europa.

Para el viajero de más de 70 años, eso es mucho más que un dato turístico: es la diferencia entre poder dar un paseo de tres horas con comodidad o tener que recortarlo a la mitad por el calor o el cansancio. Mientras tanto, desde el aeropuerto, a partir de mayo de 2025 opera la nueva línea Q de autobús, que conecta el Aeropuerto de Bolonia con el Hospital Maggiore y la Estación Central con la tarifa urbana estándar de 2,30 euros.

Bolonia (Italia) / Istock / zoranm

El Marconi Express, inaugurado en 2024, es la opción más rápida: un servicio ferroviario automatizado que une el aeropuerto con la estación central en tan solo siete minutos. También el Grand Hotel Majestic "già Baglioni" (5 estrellas), ofrece servicio de traslado desde el aeropuerto y es considerado uno de los alojamientos más accesibles y mejor equipados de la ciudad para viajeros de mayor edad. Y por último, pero no menos importante: el hospital de referencia es el Policlínico Sant'Orsola, uno de los hospitales universitarios más grandes de Italia y especializado en geriatría.

Montpellier (Francia)

Esta ciudad tiene cuatro líneas de tranvía completamente accesibles que conectan el aeropuerto, la estación de tren, el centro histórico y los hospitales. La web de turismo oficial confirma que el centro histórico forma parte de la zona peatonal de la ciudad, con callejuelas accesibles y planas como la calle de la Loge o el boulevard du Jeu de Paumes, y que los tranvías son accesibles para las personas en movilidad reducida, con plazas reservadas en todos los aparcamientos P+R.

Montpellier (Francia) / Istock / RossHelen

El hospital de referencia es el CHU de Montpellier, que alberga la facultad de medicina más antigua de Europa y está clasificado como el sexto mejor hospital de Francia, con más de 11.000 empleados y 14 departamentos de actividad médica. Por su parte, el Hôtel du Palais, es el establecimiento más céntrico con servicio de traslado organizado desde el aeropuerto. ¡Y ojito! Hay una parada obligatoria para los amantes de la cultura: el Musée Fabre, uno de los museos de bellas artes más importantes de Francia, a tan solo 10 minutos del centro histórico.

Turín (Italia)

Sus tranvías son parte de la identidad de la ciudad: más de 17 líneas cubren el casco urbano, y la red histórica incluye el Tramvia Sassi-Superga, el único tranvía de cremallera de Italia, que asciende hasta la Basílica de Superga (donde reposan los reyes de la Casa de Saboya). El NH Collection Torino Piazza Carlina, 4 estrellas, junto a la famosa Plaza Carlina, es uno de los hoteles más valorados de la ciudad para este perfil de viajero: acceso sin escaleras, habitaciones amplias, y una ubicación privilegiada.

Asimismo, el hospital de referencia es el Ospedale Molinette, parte del Policlínico Universitario de Turín, uno de los complejos hospitalarios más grandes del norte de Italia.

Ámsterdam (Países Bajos)

Ámsterdam tiene fama de ser una ciudad para ciclistas, y es cierto. Pero lo que menos se menciona es que también tiene una de las redes de tranvía más eficientes y accesibles de Europa: 15 líneas que cubren prácticamente todo el centro histórico con paradas adaptadas. Afortunadamente, la capital de los Países Bajos se asienta sobre un terreno completamente llano y dispone de una red de transporte accesible que facilita el movimiento a cualquier viajero.

Del mismo modo, lugares como el Rijksmuseum, el Museo Van Gogh o la Casa de Ana Frank (los tres grandes iconos de la ciudad) cuentan con rampas, ascensores y exposiciones adaptadas. El aeropuerto de Schiphol, situado a unos 20 minutos del centro, ofrece traslados privados puerta a puerta con coches accesibles para personas con movilidad reducida. En cuanto a hoteles, las críticas de Google coinciden: el Pulitzer Amsterdam (5 estrellas), construido dentro de 25 casas del canal de los siglos XVII y XVIII, lleva años siendo referencia para viajeros que buscan confort y accesibilidad. Además, tiene organizado el servicio de traslado desde Schiphol.

Ámsterdam / Istock / arcady_31

El hospital de referencia es el Amsterdam UMC, uno de los mayores centros médicos universitarios de Europa, clasificado entre los mejores hospitales del mundo en el ranking de Newsweek2024.

Lausana (Suiza)

La ciudad posee el sistema de transporte público más completo de Suiza y el hospital universitario con más reconocimiento internacional de todo el país. Lausana cuenta con un metro automático único en Suiza (el M1 y el M2), más tranvías y autobuses. Para los turistas existe la Lausanne Transport Card, que la mayoría de los hoteles ofrecen gratuitamente y que permite viajar gratis en todo el transporte público durante la estancia.

Lausana (Suiza) / Istock / Guven Ozdemir

El Beau-Rivage Palace, a orillas del lago, es el hotel de referencia absoluto: cuenta con traslado desde Ginebra incluido en las tarifas de temporada, además de spa. Igualmente, el hospital de referencia es el CHUV (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois), que según la clasificación de Newsweek, está considerado entre los 15 mejores hospitales universitarios del mundo y uno de los cinco más importantes de Suiza.

¿Qué más te podríamos decir? Cuando las ciudades están bien organizadas, viajar es un lujo que a cualquier edad podríamos permitirnos.