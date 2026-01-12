5 viajes legendarios que tienes que hacer una vez en la vida: los destinos más espectaculares del mundo

Petra no se construyó, se excavó. Los nabateos comenzaron a tallar esta ciudad en la arenisca rosa alrededor del siglo IV a. C., creando un complejo urbano con templos, tumbas, teatros y sistemas hidráulicos avanzados en pleno desierto. Y es que, no es solo bonito, sino que (como todo) tiene su razón. El enclave llegó a albergar a más de 30.000 habitantes, controlando rutas comerciales clave entre Arabia, Egipto y el Mediterráneo. El Tesoro, su edificio más famoso, es solo una pequeña parte de un conjunto que se extiende a lo largo de más de 260 km cuadrados. Quizás tenemos todos muy trillado este destino por la cantidad de fotografías que hemos visto, desde todos los ángulos posibles. Sin embargo, os garantizo que la primera vista de esta maravilla te marca de por vida.