5 viajes espectaculares que todo viajero debería hacer una vez en la vida

En la frontera de estos dos espectaculares países africanos se encuentra uno de los monumentos naturales más imponentes del mundo: las Cataratas Victoria. Todo aquel que las ha visto se ha quedado con la boca abierta y sin palabras ante su magnificencia. Se encuentran sobre el río Zambeze, el cuatro más largo de África, tienen una caída de 108 metros y una anchura de 1,7 kilómetros. Se pueden visitar con un tour o en solitario y en cualquier época del año, aunque están más bonitas y caudalosas entre marzo y mayo.