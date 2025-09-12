5 viajes espectaculares que todo viajero debería hacer una vez en la vida
De una punta a otra del globo, todos estos sitios son espectaculares a su manera y deberías visitarlos todos en tu vida.
Viajar es no dejar de vivir aventuras, de sentirse conectado con la tierra, conocer diferentes lugares, culturas y paisajes y de descubrirse a uno mismo, sin importar la edad. Las personas más aventureras lo definen como un estilo de vida y no conciben no viajar en cuanto tienen unos días disponibles para hacerlo. Marco Polo o Agatha Christie demostraron hace siglos que era posible conocer el mundo de maneras muy diferentes. Y ahora, que todo se presupone mucho más fácil, ¿por qué no lanzarse a la aventura?
Los 5 lugares que todo el mundo debe visitar una vez en la vida
Edimburgo, Escocia
El continente europeo esconde muchas joyas que deberían conocerse a nivel mundial. Una de ellas es la capital escocesa, Edimburgo. Cualquier amante del romanticismo -como movimiento artístico-, de la literatura o de la Edad Media debería pasar por allí. La ciudad está dividida en la New Town y la Old Towny coronada por el impresionante Castillo de Edimburgo, el monumento más visitado de todo el país. También es recomendable pasear por la Royal Mile y por Mary King’s Close, así como visitar la Catedral de St. Giles, Calton Hill o el Cementerio Greyfriars.
El paraíso natural entre Zambia y Zimbabue
En la frontera de estos dos espectaculares países africanos se encuentra uno de los monumentos naturales más imponentes del mundo: las Cataratas Victoria. Todo aquel que las ha visto se ha quedado con la boca abierta y sin palabras ante su magnificencia. Se encuentran sobre el río Zambeze, el cuatro más largo de África, tienen una caída de 108 metros y una anchura de 1,7 kilómetros. Se pueden visitar con un tour o en solitario y en cualquier época del año, aunque están más bonitas y caudalosas entre marzo y mayo.
En el lado de Zimbabue, el parque nacional de las cataratas Victoria está repleto de miradores. Desde allí se pueden contemplar las Rainbow Falls, las Horseshoe Falls, las Main Falls y las Devil’s Cataract. En la parte de Zambia es posible visitar el parque nacional Mosi-Oa-Tunya y, para ello, se deben cruzar las cataratas Victoria en una experiencia que quedará grabada en la retina del viajero de por vida.
Alberta, Canadá
Canadá es un país muy joven, tan solo tiene 150 años de vida, pero sus paisajes no lo son tanto. El Sistema de Parques Nacionales de Canadá comprende más de 50 zonas protegidas. Este país de Norteamérica no cuenta con los mismos problemas políticos que Estados Unidos, así que es mucho más recomendable para visitar.
Sobre todo la provincia de Alberta, con una gigantesca oferta cultural, gastronómica y natural. Aquí pueden visitarse lugares como el Parque Nacional de Banff, donde se ubica la impresionante cadena montañosa Rocky Mountain. Así como el pueblo de Rocky Mountain House, la ciudad de Calgary o el Parque Nacional de Elk Island, donde existen reservas de búfalos.
Machu Picchu, Perú
El país de Perú, en general, merece un recorrido intensivo para conocer su rica cultura. Pero sobre todo su monumento más famoso, Machu Picchu. Es un lugar imprescindible y, de hecho, se considera una de las maravillas del planeta. Es una ciudadela ubicada en los Andes que se erigió en torno al siglo XV, quedó olvidada y hoy vuelve a ser un centro de peregrinación, pero esta vez, turística. Para contemplar diferentes panorámicas del yacimiento se recomienda subir a alguna de estas montañas: Huayna Picchu, Huchuypicchu y Montaña Machupicchu.
China
Siempre que vemos listas de lugares que debemos visitar aparecen países asiáticos como Japón, Tailandia o India. Pero no siempre se ve China, una de las culturas con la historia más profunda, larga e interesante que existen. La Muralla China es una parada imprescindible en este viaje, pero no es la única. Es un país tan grande que está repleto de monumentos, lugares de interés y restaurantes en los que degustar su deliciosa gastronomía.
Debe ser un viaje al que dedicar mucho tiempo, al menos tres semanas, para volver con la sensación de haberlo visto “todo”. Pekín tiene que estar en el itinerario, con visitas a lugares como la Ciudad Prohibida, el Templo de los Lamas o el Palacio de Verano. Después la ciudad de Xian, uno de los extremos de la Ruta de la Seda donde se encuentran los Guerreros de Terracota o el barrio musulmán. También el Parque Nacional de Zhangjiajie, Shanghái, Chengdu, el Gran Buda de Leshan o Yunnan con su eterna primavera.
