5 lugares mágicos para vivir la noche de San Juan: destinos perfectos para verdaderos viajeros

Fuego, agua y antiguas creencias se dan cita cada año durante la noche de San Juan, celebrada la noche del 23 al 24 de junio. En ella se llevan a cabo rituales para atraer fortuna, quemar malas energías y mezclarse con la naturaleza.

Mucho antes de que existiera esta festividad cristiana, numerosos pueblos ya encendían hogueras en el momento en el que el astro rey alcanzaba su máxima fuerza en el hemisferio norte. Su finalidad era alejar a los malos espíritus y festejar el solsticio de verano, un bonito homenaje a la fertilidad de las tierras y a la luz que ha sobrevivido a través de los siglos entre creencias paganas y religiosas.

Hoguera en la noche de San Juan. / Istock

En España, esta inmersión cultural se vive en la costa mediterránea. En lugares como Alicante, la ocasión se celebra con grandes estatuas de cartón y madera que satirizan la actualidad y que acaban ardiendo en la “cremá”, una tradición declarada Bien de Interés Cultural. En los Pirineos, las Fiestas del Fuego del Solsticio de Verano escalan a otra categoría, la de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO.

En A Coruña también se vive una de las noches de San Juan más espectaculares. Las playas de Riazor y Orzán se encienden con cientos de hogueras que iluminan el mar mientras los fuegos artificiales acompañan la velada. La tradición manda saltar las llamas y lavarse la cara al amanecer con hierbas de San Juan maceradas durante la noche.

La noche de San Juan es una de las festividades más visuales del mundo. / Istock / Ivan Vieito Garcia

Más allá de las tradiciones peninsulares, estos son algunos de los rituales más especiales que debes vivir al menos una vez en la vida a lo largo del mundo.

Tromsø y el norte de Noruega, donde el sol es eterno

Mientras que en España las hogueras iluminan la noche, en Noruega los días se vuelven eternos durante este momento del año. Conocido como “el sol de medianoche”, este fenómeno natural se da en las regiones ubicadas por encima del Círculo Polar Ártico, en lugares como las islas Lofoten, Tromsø o Cabo Norte. Conciertos, enormes hogueras encendidas frente a fiordos y playas y hasta matrimonios simbólicos protagonizan la noche de San Juan, conocida localmente como “Jonsok”.

Las hogueras iluminan los fiordos noruegos durante esta noche mágica / iStock

Stonehenge, el gran solsticio celta

Nadie conoce con certeza el origen de Stonehenge, levantado hace más de cuatro milenios. Algunos expertos creen que funcionaba como observatorio astronómico y centro ceremonial vinculado al movimiento del Sol.

En la actualidad, el lugar es visitado por curiosos, viajeros y amantes de la espiritualidad que buscan conectar con los orígenes de la humanidad, especialmente durante el solsticio de verano, cuando miles de personas se reúnen ante el monumental círculo de piedras para observar cómo los primeros rayos de sol se alzan perfectamente alineados con este gran enigma arqueológico.

Amazonía peruana, un ritual indígena

San Juan es una de las festividades más importantes del año en Iquitos y en otras zonas de la selva amazónica. Durante el amanecer del 24 de junio, miles de lugareños y visitantes se sumergen en las aguas del río Amazonas y en sus afluentes para purificarse y atraer la buena suerte, atraídos por las creencias de que este día las aguas adquieren poderes curativos y espirituales gracias a la bendición de los ríos de San Juan Bautista.

En ninguna mesa de la Amazonía peruana falta el juane, un sabroso y contundente plato / Istock / GINO TUESTA

La costumbre se acompaña de música, danzas populares y cocina local, con el “juane” como plato icónico, un tamal de arroz, aceitunas, huevo y pollo envuelto en una hoja de bijao.

Islandia, un largo encuentro con la naturaleza

La noche más corta del año es aún más corta en Islandia. Los islandeses aprovechan las horas de luz para realizar excursiones a cascadas, volcanes y campos de lava. Las creencias populares incluso aseguran que el 24 de junio los animales adquieren características humanas llevando la naturaleza a otro nivel. Entre las tradiciones figuran: caminar desnudo sobre el rocío de la mañana, bañarse en aguas termales en medio de la naturaleza y vivir las actividades del festival Secret Solstice que se celebra en la capital.

Letonia y Lituania, en busca de la flor del helecho

En los países bálticos, San Juan es una de las festividades más relevantes. Bajo los nombres de Jāņi en Letonia y Rasos en Lituania, se festeja mediante reuniones familiares en las que se cantan canciones tradicionales y se encienden hogueras en campos y bosques.

Los países bálticos celebran la noche de San Juan entre canciones tradicionales y flores / Istock

Además de estas costumbres, dedican la noche a buscar la legendaria flor del helecho, que, según las leyendas locales, solo aparece durante esta fecha. Aquel que la encuentre conseguirá felicidad y prosperidad eternas.