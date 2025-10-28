5 lugares de Italia que solo un auténtico italiano te enseñaría (y que no salen en las guías)

Cuenta la leyenda que fue de este pasaje de donde nació el dicho "ir a buscar a María por Roma". Se dice que un día de verano de 1796, la Virgen que se encontraba dentro del pasadizo abrió los ojos y empezó a seguir con la mirada a todos los que por allí pasaban. Este suceso se mantuvo así durante bastante tiempo, así que había personas de todas partes que querían ir a buscar a María por Roma. Cuando los cerró, se trasladó a la iglesia de San Carlo ai Catenari.