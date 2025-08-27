5 destinos que debes visitar antes de los 50 años: te arrepentirás de no haberlo hecho
Estos lugares están repletos de naturaleza, belleza arquitectónica e historia y son perfectos para visitar antes de cumplir 50 años.
Nunca es tarde para conocer cualquier rincón del mundo. Sabemos que no es tarea sencilla -por no decir que es imposible- visitar todos y cada uno de ellos, pero sí se puede viajar a unos pocos, a los lugares más impresionantes e imprescindibles del planeta. Viajar no va unido a la edad, lo único que importa son las ganas por descubrir enclaves encantadores y llenos de magia, con sus paisajes, su gastronomía y sus gentes.
Cumplir 50 supone un cambio en muchos sentidos e incluso, a veces, una crisis vital que va de la mano con momentos clave en el ecuador de la vida. Antes de llegar a esa edad hay algunos destinos que todo el mundo debería intentar conocer, aunque si aún no lo ha hecho y ya ha superado la barrera de los 50, todavía está a tiempo. Porque viajar no tiene límites, solo los que uno mismo quiera ponerse.
Los destinos que conocer antes de cumplir 50 años
Kioto, Japón
Cuando la gente viaja a Japón suele centrarse en Tokio, la capital y una de las ciudades más pobladas de la Tierra (tiene más de 37 millones de habitantes). Por su parte, Kioto es la urbe principal de la región de Kansai y esconde una historia y una cultura únicas.
Una de sus postales más famosas y fotografiadas es en la cuesta de Higashiyama, con casas antiguas a los costados y un templo tradicional al fondo. En esta zona es donde se puede descubrir la verdadera esencia japonesa, entre santuarios, templos y calles tradicionales.
Cataratas de Iguazú, Argentina y Brasil
Uno de los espectáculos naturales más impactantes está entre Argentina y Brasil y son las Cataratas de Iguazú. Se trata de un conjunto de 275 saltos de agua en el río Iguazú con más de 80 metros de caída, que hace que sean las cataratas con mayor caudal del mundo.
El territorio protegido entre sendos países ocupa un total de 250.000 hectáreas, por lo que es imposible recorrerlo entero. La Primera Dama de Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, las vio hace años y se dice que en aquel momento exclamó: “¡Pobre Niágara!”. A causa de la espectacularidad del lugar.
Costa de Ningaloo, Australia
En la costa occidental de Australia se abre paso la costa de Ningaloo, un lugar de más de 600.000 hectáreas, siendo uno de los arrecifes litorales más largos del planeta. Aquí se concentran todos los años grandes grupos de tiburones, ballenas y otras especies marinas como tortugas.
Es el segundo arrecife de coral más importante del país, después de la Gran Barrera, y allí se puede bucear y hacer snorkel para avistar tiburones y ballenas en libertad. Es una manera perfecta de adentrarse en la magia marina de uno de los países más ricos en lo que a naturaleza se refiere.
Pirineo aragonés, España
Sin salir de España también encontramos lugares que merecen la pena -y mucho-. Hablar del Pirineo aragonés es referirse a un entorno muy amplio. Esto también tiene una parte positiva: no tenemos por qué repetir zona porque hay muchas por explorar.
Así, pueden hacerse rutas en el valle del Tena para contemplar los ibones azules o completar la ruta más sencilla de la cola de caballo en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Para los que prefieran quedarse en un pueblo y evitar el senderismo, tienen la posibilidad de explorar Jaca, Aínsa, Benasque o Sallent de Gállego.
Laponia, Finlandia
Se conoce por ser el hogar de Santa Claus, y hacer una visita con niños o para recordar la más tierna infancia es una opción fantástica. Sin embargo, Laponia es mucho más que Navidad. Se encuentra en pleno corazón del Ártico y su paisaje invernal cubierto de nieve con renos y huskies conviviendo en un mismo lugar hace que se convierta en un destino muy especial.
Además, es un lugar perfecto para ver auroras borealesy no solo en pleno invierno. Es el territorio en el que habita el pueblo indígena Sami y donde aún se conservan todas las maravillas que lo convierten en un destino increíble para visitar antes de cumplir los 50 años.
