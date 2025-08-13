Te arrepentirás si no lo haces: 5 destinos que deberías visitar antes de los 60 años
Viajar es algo que te marca de por vida, y aunque ahora piensas que te quedan muchos años para poder disfrutar de una experiencia así, no te olvides que los años pasan rápido. ¿A qué esperas?
La vida está para vivirla, y hay viajes que, si no haces, te vas a arrepentir. No hablamos solo de los típicos imprescindibles que todo el mundo menciona, sino también de joyas menos trilladas que, cuando las descubres, te preguntas por qué no las habías visitado antes. Aquí tienes cinco lugares que combinan aventura, historia, paisajes de otro mundo y experiencias que no conviene dejar para “algún día”.
Petra (Jordania)
Hay muchas maravillas en el mundo, pero Petra juega en otra liga. Adentrarte por el estrecho cañón del Siq y encontrarte de golpe con el Tesoro, tallado en roca rosa, es un momento que no se olvida. Si puedes, vívelo también de noche en Petra by Night, cuando 1.500 velas iluminan la fachada y el silencio lo llena todo. Requiere caminar bastante, pero a cambio te llevas un viaje en el tiempo.
Raja Ampat (Indonesia)
Si las Maldivas te parecen un sueño, espera a ver este archipiélago indonesio. Raja Ampat, en Papúa Occidental, es uno de los mejores lugares del planeta para bucear, ahí encontrarás aguas turquesa, corales intactos y una biodiversidad que te deja sin aliento. No es un destino de turismo masivo, y eso lo hace aún más especial. Llegar es un poco más complicado, pero precisamente por eso mantiene intacta su esencia.
Safari en el Serengeti (Tanzania)
Ver un león bostezar a dos metros, escuchar el crujido de la hierba bajo un elefante o presenciar la Gran Migración es algo que marca. El Serengeti no es un zoológico, ahí todo sucede en libertad, con la crudeza y belleza de la naturaleza real. Un consejo, levántate antes del amanecer para ver cómo la sabana despierta, es un espectáculo que no se olvida.
Chefchaouen (Marruecos)
En las montañas del Rif se esconde Chefchaouen, un laberinto de callejuelas y casas pintadas en mil tonos de azul. Más allá de las fotos perfectas, es un lugar para pasear sin prisa, probar su gastronomía y charlar con los locales. La mezcla de cultura árabe, bereber y andaluza se respira en cada rincón, y su luz cambia a lo largo del día, haciendo que cada calle parezca distinta en cada paseo.
Islandia
Pocos lugares ofrecen tanta variedad de paisajes en tan poco tiempo. Islandia es naturaleza en estado puro... Cascadas que parecen sacadas de cuentos, playas negras que contrastan con los glaciares y aguas termales en las que te puedes bañar mientras fuera hay nieve. Si vas entre septiembre y abril, las auroras boreales pueden regalarte uno de los cielos más impresionantes de tu vida.
No es cuestión de edad, sino de energía. Cada uno de estos destinos tiene algo en común, y es que para disfrutarlos de verdad, hay que ir con ganas de caminar, madrugar, descubrir y dejarse sorprender. Antes de los 60 (o de cualquier edad en la que la energía esté a tope), vivir estas experiencias es mucho más fácil y, sobre todo, mucho más intenso. Así que no lo dejes para mañana, pues la vida pasa rápido; busca ya tu viaje a Islandia, Jordania o donde sea, que lo recuerdos sí que se quedan para siempre.
