Te arrepentirás si no lo haces: 5 destinos que deberías visitar antes de los 60 años

No es cuestión de edad, sino de energía. Cada uno de estos destinos tiene algo en común, y es que para disfrutarlos de verdad, hay que ir con ganas de caminar, madrugar, descubrir y dejarse sorprender. Antes de los 60 (o de cualquier edad en la que la energía esté a tope), vivir estas experiencias es mucho más fácil y, sobre todo, mucho más intenso. Así que no lo dejes para mañana, pues la vida pasa rápido; busca ya tu viaje a Islandia, Jordania o donde sea, que lo recuerdos sí que se quedan para siempre.