5 ciudades preciosas donde viajar barato en Semana Santa: aquí se come por 5 euros y se duerme por 20

La situación del turismo hoy en día no está en su máximo esplendor, no nos vamos a engañar. Sí, la gente viaja más, y sí, tenemos más posibilidades que nunca de disfrutar de destinos espectaculares. Sin embargo, últimamente los precios se han disparado y la gente de a pie tiene que ahorrar en profundidad para disfrutar de otras culturas. En Semana Santa en particular, buscar destinos no consiste en cazar gangas, sino en saber leer el mapa. Mientras medio continente se lanza a los mismos destinos de siempre, hay ciudades con precios pensados para quien vive allí y alojamientos sin inflación emocional. Estas cinco no solo son asequibles, también tienen cosas que contar.