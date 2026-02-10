5 ciudades preciosas donde viajar barato en Semana Santa: aquí se come por 5 euros y se duerme por 20
En estos cinco destinos es posible disfrutar de un viaje bueno, bonito y barato en su máximo esplendor.
La situación del turismo hoy en día no está en su máximo esplendor, no nos vamos a engañar. Sí, la gente viaja más, y sí, tenemos más posibilidades que nunca de disfrutar de destinos espectaculares. Sin embargo, últimamente los precios se han disparado y la gente de a pie tiene que ahorrar en profundidad para disfrutar de otras culturas. En Semana Santa en particular, buscar destinos no consiste en cazar gangas, sino en saber leer el mapa. Mientras medio continente se lanza a los mismos destinos de siempre, hay ciudades con precios pensados para quien vive allí y alojamientos sin inflación emocional. Estas cinco no solo son asequibles, también tienen cosas que contar.
Sarajevo
Sarajevo es una lección de historia paso a paso, pues en menos de un kilómetro conviven mezquitas, iglesias católicas, templos ortodoxos y una sinagoga sefardí. El epicentro es Baščaršija, un barrio otomano donde comer ćevapi, burek o dolma por unos 5 euros sigue siendo lo normal, no lo barato. ¿No es increíble?
Más allá de la mesa, Sarajevo se camina bien, pues el Puente Latino, la Biblioteca Nacional o el túnel de la guerra (imprescindible para entender el siglo XX europeo) están cerca unos de otros. Dormir en guesthouses familiares cuesta desde 18 a 22 euros, y muchas incluyen desayuno casero. Sarajevo no es barata porque sí, lo es porque no ha convertido su pasado en souvenir.
Tirana
Tirana no presume de monumentalidad, por lo que si es lo que buscas, no es tu destino. Sin embargo, engancha por su forma de vida, cultura y singularidad. La Plaza Skanderbeg marca el centro, pero el pulso está en los barrios; cafeterías llenas desde primera hora, restaurantes familiares y una escena gastronómica sencilla y eficaz. Comer por 3 o 4 euros puede ser habitual, pero tienes que buscar con antelación y de manera exhaustiva.
La ciudad es plana, caminable y luminosa. El Bunk’Art, antiguo refugio nuclear reconvertido en museo, explica mejor que ningún libro el pasado reciente del país. Dormir en Tirana sigue siendo fácil, con habitaciones desde 18 o 20 euros. Semana Santa aquí no es temporada alta, y eso se traduce en calma, tranquilidad y precios pensados para cuidar la cartera.
Skopje
Skopje es desconcertante y, en lo personal, siento que ahí está su gracia. Paseando por sus calles puedes encontrar estatuas gigantes, edificios neoclásicos discutibles, restos otomanos y barrios donde la vida sigue sin filtro. El Old Bazaar es la clave, pues comer allí de manera empática con el bolsillo no requiere buscar el sitio “bueno”, porque casi todos lo son.
A nivel cultural, Skopje sorprende; la Casa Memorial de la Madre Teresa, nacida aquí, o el paseo hasta el Monte Vodno con vistas a toda la ciudad, añaden capas al viaje. Dormir cuesta poco, pues hay pensiones y hostels rondan los 20 euros (o menos), y Semana Santa pasa sin sobresaltos turísticos.
Bucarest
Bucarest es grande, monumental y muy barata para lo que ofrece. En sus calles no es de extrañar encontrarse palacios, iglesias ortodoxas, edificios comunistas, además de una vida cultural intensa conviven sin orden aparente. En barrios como Lipscani, comer puede ser caro; saliendo un poco, los menús locales por pocos euros siguen siendo norma. El Palacio del Parlamento impresiona por exceso, de eso no hay duda, pero lo interesante está en los cafés históricos y los parques. Dormir en Bucarest es uno de sus puntos fuertes, pues encontrar lugares cuidados y bien situados desde 18 a los 22 euros es relativamente sencillo.
Oporto
Oporto es la más conocida del listado, y aun así sigue siendo defendible. En las tascas de barrio, el plato del día suele ser muy económico, y el vino sigue siendo generoso en precio y cantidad, al más puro estilo portugués. La Ribeira, el puente de Don Luis I y las bodegas de Vila Nova de Gaia justifican cada paseo. El alojamiento barato existe si se evita el lujo innecesario. Si bien es cierto, en Semana Santa sube potencialmente la demanda, pero no rompe la baraja. Oporto es la opción ideal para quien quiere belleza clásica sin hipotecar el viaje.
Al final, viajar barato en Semana Santa no es cuestión de suerte, sino de mirar donde otros no miran. Ciudades donde el turismo aún convive con la vida diaria, donde la comida sigue pensada para el vecino y no para la foto. Estas cinco no prometen lujo, prometen algo mejor; comer bien, dormir sin sustos y volver con la sensación de haber viajado de verdad. Y hoy, eso ya es bastante.
