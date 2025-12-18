5 ciudades perdidas del mundo que todo viajero debería visitar una vez en la vida: son las herederas de la historia más desconocida de nuestro planeta

No podíamos olvidarnos en este listado de la ya muy conocida Pompeya; esta no se perdió por abandono ni por vegetación, sino por el tiempo. En el año 79, el Vesubio la cubrió de ceniza y la congeló para siempre. Durante más de 1.600 años, nadie supo exactamente dónde estaba. Cuando se redescubrió, apareció algo único; una ciudad completa, con casas, tiendas, grafitis y rutinas cotidianas intactas. Pompeya no habla de héroes ni de grandes gestas, habla de personas normales. Y por eso sigue siendo una de las ciudades perdidas más impactantes del mundo.