5 ciudades del mundo que viven entre montañas y desde las que podrás subir a esquiar sin salir del centro

Para poder deslizarse por sus pistas, cuyos remontes superan los 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, hay que tomar un teleférico en Medeu, un complejo deportivo que alberga la pista de patinaje sobre hielo más alta del mundo al aire libre, ubicada a 1.691 metros. Ascender a la gigantesca cordillera del Tien Shan es ya una experiencia en sí misma en cualquier época del año. Una vez arriba aguardan grandes emociones. Por la tarde, pasear por históricos bazares, visitar museos y cenar en alguno de sus deliciosos restaurantes hará que el viaje resulte de lo más completo.