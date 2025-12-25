5 ciudades del mundo que viven entre montañas y desde las que podrás subir a esquiar sin salir del centro
Innsbruck, en Austria, o Almaty, en Kazajistán, cuentan con ubicaciones privilegiadas para los amantes de los deportes de invierno. Son algunas de las pocas ciudades del planeta desde las que podrás salir del hotel al teleférico casi con los esquís puestos.
Cuando el frío llega y las montañas se visten de nieve, esquiadores de todos los niveles buscan nuevas cumbres que conquistar. Pero lo verdaderamente extraordinario es tener las pistas a un paso.
No son muchas las ciudades alrededor del mundo que cuentan con este privilegio. Nacidas ante un imponente telón de fondo, tan salvaje como bello, además de contar con fabulosas pistas a un paso, son auténticos centros culturales. Por si fuera poco, también destacan por su amplia oferta de restaurantes y comercios, haciendo que la visita resulte de lo más completa. ¿Te animas a mirar hacia arriba?
Innsbruck (Austria), la reina del esquí urbano en Europa
La capital del Tirol puede presumir de poseer un moderno sistema de funiculares y teleféricos con los que, desde el mismo centro, es posible alcanzar Nordkette, la espectacular cadena montañosa que abraza la ciudad. La puerta de acceso es la estación de Hungerburgbahn. Diseñada por Zaha Hadid, se ubica muy cerca del río Inn. En tan solo media hora estaremos a más de 2.200 metros admirando impresionantes vistas, recorriendo rutas de senderismo o deslizándonos por sus pistas.
Innsbruck ha sido sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en dos ocasiones, en 1964 y en 1976. Pero si por algo sorprende esta urbe es por su casco histórico, protagonizado por el icónico Tejadillo de Oro y repleto de cafés y rincones de lo más seductores. Este contraste entre vida urbana y naturaleza es solo parte del encanto de uno de los destinos de esquí más polifacéticos de Europa.
Almaty (Kazajistán), una vibrante sorpresa en Asia Central
Ya sea en verano o en invierno, Almaty es una ciudad de lo más sorprendente. Su vida palpita entre modernos restaurantes donde degustar la cocina kazaja, pero también la del resto del mundo. Aunque uno de sus grandes atractivos, especialmente para los amantes de los deportes de invierno, es Shymbulak, una de las mejores estaciones de esquí del centro de Asia.
Para poder deslizarse por sus pistas, cuyos remontes superan los 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, hay que tomar un teleférico en Medeu, un complejo deportivo que alberga la pista de patinaje sobre hielo más alta del mundo al aire libre, ubicada a 1.691 metros. Ascender a la gigantesca cordillera del Tien Shan es ya una experiencia en sí misma en cualquier época del año. Una vez arriba aguardan grandes emociones. Por la tarde, pasear por históricos bazares, visitar museos y cenar en alguno de sus deliciosos restaurantes hará que el viaje resulte de lo más completo.
Chamonix (Francia), capital alpina
Una visita a Chamonix es indispensable para experimentar la alta montaña y adentrarse en impresionantes glaciares con el Mont Blanc como compañero de viaje.
Desde las boulangeries o los encantadores refugios de esta capital alpina parte el teleférico a la Aiguille du Midi, a 3.842 metros, ofreciendo uno de los ascensos más extraordinarios del mundo. Pero aquí también es posible tomar tren cremallera al Mer de Glace o aventurarse a la ruta panorámica de senderismo Tour du Mont.
Whistler (Canadá), meca del esquí en América
Situado en Columbia Británica, Whistler es más un pueblo que una ciudad. Eso sí, un pueblo grande y repleto de vida. Conocido mundialmente por ser una de las estaciones de esquí más grandes de Norteamérica, su epicentro es la famosa Village Stroll, un paseo peatonal que atraviesa el centro de la localidad entre tiendas, cafeterías, restaurantes y galerías de arte.
Tanto para subir a la pista de Whistler Mountain como para hacerlo a Blackcomb, la base de las telecabinas está integrada en el centro. Conectadas por la góndola PEAK 2 PEAK, kintas ofrecen más de 200 pistas para todos los niveles, conformando uno de los dominios esquiables más grandes del mundo.
Zermatt (Suiza), un cuento de invierno
Bajo la silueta del Matterhorn, Zermatt se caracteriza por su ambiente plenamente alpino entre empedradas callejuelas peatonales. Un auténtico cuento de invierno desde el que lanzarse directamente a la aventura.
En el mismo pueblo hay varios teleféricos que lo comunican con la estación de Matterhorn Glacier Paradise, incluyendo el teleférico hacia Furi. La línea de góndolas que asciende a Sunnegga parte igualmente desde Zermatt. Al ascender al techo de Suiza aguarda una de las áreas esquiables a mayor altura de Europa, enlazándose directamente con los Alpes italianos.
