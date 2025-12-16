48 horas en Nápoles: los imprescindibles para una escapada rápida al sur de Italia

Una de las últimas visitas obligatorias que se deben realizar en la ciudad es la subida hasta el Castel Sant’Elmo, una fortaleza del siglo XIV que domina toda la bahía y desde donde se ve el Vesubio al fondo, Capri en el horizonte y el caos ordenado de Nápoles a tus pies. De estas vistas puede disfrutar a cualquier hora del día, pero al atardecer es una auténtica pasada. Para llegar hasta allí hay que tomar el funicular hasta Vomero, el barrio elevado que ofrece las mejores vistas del golfo, y uno de los mejores planes para seguir aprovechando las vistas es bajar a la ciudad dando un paseo entre sus preciosas calles.