4 viajes épicos que todo amante de la aventura debería hacer una vez en la vida: son los que te reconocen como un auténtico viajero

Estos viajes no se hacen para coleccionarlos. Se hacen porque, en algún momento, uno siente que necesita algo más que un billete de ida y vuelta. No garantizan comodidad ni respuestas, pero sí una certeza. Y es que después de ellos, viajar deja de ser solo moverse. Se convierte en una forma de estar en el mundo. Y eso, aunque no salga en las fotos, se nota.