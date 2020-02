4 experiencias viajeras que no podrás vivir a través de Google

A través de internet y sin movernos de casa podemos ver los paisajes más espectaculares del planeta, descubrir monumentos y conocer tradiciones de distintos lugares. Pero viajar es mucho más que eso, es una cuestión de sensaciones y vivencias. Recorrer un destino y mezclarse con su cultura abre la mente y es una fuente infinita de conocimiento y eso no lo conseguiremos a través de la pantalla. Descubrimos, de la mano de Norwegian, algunas de las cuestiones que no podrás resolver en Google. ¡Si no vas, nunca lo sabrás!

1. ¿Beso o abrazo?

¿Conoces a alguien de otro país y no sabes si darle dos besos o un simple apretón de manos? ¿Era en Bélgica donde se besan tres veces en las mejillas o era en Rusia? Podemos conocer las costumbres de los diferentes rincones del mundo en una buena guía de viajes, pero viajar es aprender y el conocimiento a través de la experiencia permanece, mientras que el que leemos de pasada es volátil. Las fórmulas de cortesía, tan dispares de un país a otro, dan lugar a numerosas anécdotas que contaremos hasta la saciedad y no olvidaremos jamás.

2. ¿Más café, honey?

Está claro que vivimos en un mundo global y que en muchas ciudades de España ya es posible cenar en un “diner” típico americano o en alguna cafetería estilo años 50 como sacada de una escena de Grease. Pero nada es comparable con la experiencia de viajar a EE.UU. y empezar el día con una torre de pancakes regados con auténtico sirope de arce, mientras la camarera te sirve café una y otra vez: “More coffee, honey?”. Del mismo modo, podemos probar la cocina brasileña o los célebres asados argentinos en restaurantes especializados casi sin salir de casa, pero nos estaremos perdiendo las sensaciones, los olores, los sonidos y la musicalidad del idioma que tendremos al degustar el mismo plato en Buenos Aires o Río de Janeiro.

3. ¿Sirvió de algo ver las series de Netflix en versión original?

Ver películas o series es una de las mejores formas de aprender un idioma. Al menos en teoría. Si pusiste a prueba tu oído con el inglés devorando un capítulo tras otro de "The Crown" o te atreves incluso con algunas palabras y frases en danés o sueco gracias a las fabulosas "Bergen", "Bron" o "Arenas Movedizas", ahora te falta pasar de la teoría a la práctica. Para ello, nada mejor que una escapada a Copenhague, Londres o Estocolmo. Ahí descubrirás realmente si ser un seriéfilo empedernido te sirve para sentirte casi como uno más en tiendas y restaurantes, o para preguntar por dónde se va al museo si no te aclaras con el plano y el móvil te deja colgado.

4. ¿Cómo reaccionará si le hago una visita sorpresa?

¿Tienes amigos estudiando en Londres? ¿Tienes familia en Miami o Argentina? La tecnología nos lo pone fácil para estar en contacto y hacer que la distancia casi desaparezca. Casi. Porque por mucho que sorprendas a los que están fuera enviándoles un mensaje, una foto o una canción, nada será comparable al momento de ver su cara si les sorprendes con una visita inesperada. Un viaje relámpago hará muy, pero que muy felices a los que están lejos. Y eso es algo que ni Google ni la tecnología pueden superar.

