Los 3 lugares de Europa donde tienes que viajar este año para ver las auroras boreales: noches de hotel por menos de 50 euros y vuelos por 60
Nada se puede comparar a cazar una aurora boreal en vivo y en directo, y sabemos dónde sucede la magia.
Viajar para ver auroras boreales es una de esas cosas que hay que hacer sí o sí una vez en la vida. No porque esté de moda, ni porque lo necesites para presumir en tu perfil de Instagram; sino porque cazar una aurora boreal en directo es un momento que deja huella para siempre, un instante que no se puede comparar a nada más. Y quienes lo han (hemos) conseguido, lo saben muy bien
Es difícil de explicar con palabras lo que se siente cuando en la oscuridad más absoluta de la noche de repente ves que el cielo se abre ante ti, y se ilumina de un verde intenso y vibrante (a veces el color predominante es rojo, anaranjado o incluso púrpura).
A diferencia de los eclipses, que sí se pueden saber con meses de antelación (como los que van a suceder en los meses de julio y agosto, y que serán visibles desde diferentes rincones de España), el fenómeno de las auroras boreales es mucho más inesperado e imprevisible.
Los mejores destinos para ver auroras boreales en Europa
Aunque con un poco de planificación meteorológica (siempre de noche y con el cielo totalmente despejado de nubes o contaminación lumínica), tecnología adecuada (hay apps que predicen la actividad geomagnética que las produce) y el momento idóneo (los meses de invierno son los mejores), la posibilidad de verlas aumenta exponencialmente. Y sabemos cuáles son los tres mejores destinos para contemplar auroras este 2026.
Tromsø (Noruega)
El norte de Europa es el epicentro de las auroras boreales. Y Noruega, uno de los países por excelencia. En la ciudad de Tromsø, conocida como la ‘Capital del Ártico’, es casi una garantía para ver auroras boreales.
Este lugar, situado al norte del norte de Noruega, es famoso por su noche polar, ese fenómeno tan insólito como las auroras boreales y que hace que la noche, desde el mes de noviembre y hasta enero, sea prácticamente infinita (el sol apenas se deja ver unos minutos, y solo en la línea del horizonte).
La ciudad de Noruega tiene vuelos directos desde Madrid, con Iberia, y aunque los precios de los hoteles no son precisamente baratos, sí que es posible encontrar tarifas económicas si se busca con antelación, a partir de 150 euros la noche.
Rovaniemi (Finlandia)
Imposible no poner rumbo a algún destino que se encuentre en el corazón de Laponia para ver las auroras boreales. Y en Finlandia está uno de esos lugares que siempre hay que tener en cuenta, sobre todo si se pilla alguna oferta de última hora. Y no es otro que Rovaniemi, el lugar donde Santa Claus tiene su residencia habitual durante todo el año (es Santa Claus Village).
A diferencia de Tromsø, la temporada para ver auroras boreales en Rovaniemi se extiende desde finales de agosto hasta principios de abril., ocupando no solo el invierno sino el otoño y gran parte de la primavera. Con un poco de suerte, es posible encontrar habitaciones de hotel a precio de ganga: desde 49 euros la noche según portales de búsquedas como Kayak.
Höfn (Islandia)
Casi como en Laponia, Islandia es un lugar ideal para cazar auroras boreales desde finales de septiembre y hasta bien entrado el mes de abril. Y como lo ideal para cazar auroras boreales es que no haya contaminación lumínica, nada como alejarse de la capital, Reikiavik, para intentar pillarlas.
El pueblo pesquero de Höfn, en el sureste de la isla, es perfecto como cuartel general, sobre todo por el precio, más que asequible, con posibilidades de encontrar alojamiento desde 60 euros la noche. Una vez allí, el Parque Nacional de Thingvellir, la laguna glaciar Jökulsárlón o la montaña Kirkjufell, son ideales para intentar ver auroras.
Más allá de las auroras, la tierra del Hielo y el Fuego es un destino maravilloso en sí mismo, capaz de combinar el paisaje de glaciares con aguas termales, posiblemente el mejor complemento de un viaje a esta región tan remota del mundo.
