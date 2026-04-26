Atención viajeros: el destino europeo de moda para este verano es una isla rodeada de aguas cristalinas con una ciudad amurallada declarada Patrimonio de la Humanidad
Entre acantilados, pequeñas calas y ciudades fortificadas, Malta se ha convertido en uno de los destinos más buscados del Mediterráneo.
Malta está volviendo a aparecer entre los destinos más buscados del verano y no nos extaña en absoluto. El color del agua, el que la costa esté llena de pequeñas calas y la presencia constante de ciudades históricas hacen que este pequeño archipiélago al sur de Sicilia sea un destino ideal para la temporada estival.
En Malta, tanto el patrimonio como el mar se disfrutan prácticamente a la vez, pues en un mismo día puedes cruzar una ciudad amurallada como La Valeta, parar a comer junto al puerto y acabar bañándote en una cala sin haberte movido apenas.
La Valeta: una ciudad pensada para resistir
El mejor punto de partida es La Valeta, declarada Patrimonio de la Humanidad. No solo es el mejor comienzo por ser la capital, sino porque es una muy buena manera de hacerse una idea del carácter de la isla desde que llegas.
Fundada en el siglo XVI por la Orden de San Juan tras el Gran Asedio de 1565, su trazado evidencia que lo importante entonces era defenderse y lo verás a través de sus murallas y su posición estratégica sobre el mar.
Recorrerla no te llevará mucho tiempo en términos de distancia, pero tampocoes necesario ir con prisas. Las calles son estrechas, con balcones de madera pintados y pendientes constantes (prepárate para pasar el día escalera para arriba, escalera para abajo). Algunos puntos clave que no debes saltarte son la Concatedral de San Juan, el Fuerte de San Telmo y el Palacio del Gran Maestre.
Más allá de La Valeta, otro imprescindible de Malta es la ciudad amurallada de Mdina, conocida como la "Ciudad Silenciosa". Es una antigua capital y está llena de calles estrechas y vistas panorámicas. Muy cerca encontrarás Rabat, que destaca por sus catacumbas.
Calas y acantilados por todas partes
Malta no destaca por tener grandes playas de arena, pero sí por algo incluso mejor: la claridad del agua. En zonas como Blue Lagoon (o Laguna Azul), esa transparencia alcanza su máximo esplendor. El color, entre turquesa y azul intenso, y la poca profundidad en algunas áreas explican por qué se ha convertido en uno de los lugares más fotografiados (y, claro está, concurridos) del archipiélago.
El acceso habitual es en barco desde la isla principal, lo que condiciona también la experiencia. No serás el único al que se le ocurra ir a disfrutar del agua cristalina en las horas centrales del día.
Otra zona destacada es Golden Bay, una de las pocas playas de arena de la isla. Aquí el paisaje es más abierto y tienes espacio suficiente para pasar varias horas bajo el sol.
Más allá de estos dos puntos, gran parte de la costa se recorre a través de acantilados y pequeñas entradas al mar. No siempre hay playas como tal, pero sí accesos donde bañarse y donde probablemente encuentres bastante menos gente.
Cómo organizar tu visita a Malta
Una forma recomendable de recorrer Malta es dividir la visita en tres zonas.
El primer día puedes centrarte en La Valeta y su entorno inmediato. A partir de ahí, puedes cruzar en barco hacia las llamadas Tres Ciudades (Vittoriosa, Senglea y Cospicua), menos transitadas, pero igual de interesantes para entender el pasado marítimo de la isla.
El segundo día encaja bien con la zona norte. Aquí se concentran varias de las mejores áreas donde darse un chapuzón, incluyendo Golden Bay.
Para el tercer día, la opción más habitual es reservar una excursión a Comino, donde se encuentra la Blue Lagoon. La visita puedes hacerla en medio día, aunque procura ajustar horarios para evitar encontrarte con aglomeraciones.
Si tienes un día extra, te merece la pena cruzar a Gozo, la segunda isla del archipiélago. Es más rural (y mucho menos densa ni turística) y aquí el recorrido suele combinar paradas como la Ciudadela de Victoria, con vistas abiertas sobre toda la isla, y zonas de costa como Dwejra Bay.
Cuándo ir, cómo moverse y qué tener en cuenta
Si hay algo que condiciona la experiencia en Malta es el momento del día y la época del año. No es un destino grande, pero sí muy expuesto al turismo en temporada alta.
Cuándo ir
Los meses de verano (junio–septiembre) garantizan buen tiempo y mar en calma, pero también concentran más visitantes. Mayo y octubre son una alternativa más equilibrada: temperaturas altas, pero menos saturación.
Cómo moverse
La isla es pequeña, pero el transporte público puede ser lento en horas punta. Para recorridos como ir de La Valeta al norte, el coche de alquiler o los traslados organizados permiten optimizar mucho mejor el tiempo. Aun así, muchas visitas se hacen a pie, especialmente dentro de las ciudades.
Horarios clave
En lugares muy concurridos como la Blue Lagoon, la diferencia entre llegar a las 9:00 o a las 12:00 es total. Lo mismo ocurre en ciertas calas del norte: madrugar o ir a última hora cambia completamente la experiencia.
Tipo de costa
Un punto importante: en Malta predominan las zonas rocosas. Las playas de arena, como Golden Bay, son menos frecuentes. Esto no es un problema, pero conviene saberlo para ajustar expectativas.
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