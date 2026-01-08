La ciudad donde viajar solo se convierte en un lujo: por qué Dubái es el destino que sorprende a todos

Viajar solo o sola es elegir libertad, seguridad y experiencias a medida, y en ese terreno Dubái marca la diferencia. Considerada una de las ciudades más seguras del mundo, su infraestructura, servicios claros y ambiente cosmopolita permiten moverse con tranquilidad a cualquier hora, con recursos específicos que refuerzan esa confianza. Esa facilidad convierte a Dubái en un destino cómodo tanto para mujeres como para hombres que viajan sin compañía, con una oferta que va de iconos como el Burj Khalifa y los zocos a playas, desierto, museos, bienestar y gastronomía, todo accesible con total autonomía.