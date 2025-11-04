Extremadura Extraordinaria
El viaje interior que estabas buscando
Extremadura es paisaje, gastronomía, cultura, autenticidad y hospitalidad. En un mundo acelerado, esta tierra invita a detenerse, respirar y redescubrir lo esencial.
En esta tierra no hay prisas ni aglomeraciones: hay cielos limpios, dehesas infinitas, aguas puras y pueblos con alma. ‘Extremadura Extraordinaria’ es una invitación a vivir experiencias alejadas del turismo masificado; experiencias con ese extra que transforma el viaje en un recuerdo inolvidable.
Extremadura propone otra forma de viajar: sostenible y conectada al ritmo de las estaciones, donde cada época ofrece un motivo para viajar: senderismo en bosques de cuento, festivales de teatro y música en escenarios únicos, alojamientos con encanto, experiencias gastronómicas y actividades al aire libre respetuosas con el entorno.
ExtraCultura: legado y vanguardia. Tres joyas Patrimonio de la Humanidad —Cáceres, Mérida y el Real Monasterio de Guadalupe— consolidan a la región como un destino cultural de referencia. Cáceres, con su casco histórico monumental y espacios como el Museo Helga de Alvear muestran cómo el arte contemporáneo se da la mano con la tradición. Mérida, con su Teatro Romano, sigue siendo escenario de artes escénicas contemporáneas. Y Guadalupe, joya mudéjar, recuerda la proyección universal de esta tierra, cuna de la hispanidad y puente entre culturas.
ExtraNaturaleza: un mosaico de paisajes. Extremadura es uno de los pulmones verdes de Europa. El Parque Nacional de Monfragüe, Reserva de la Biosfera, con sus buitres negros, águilas imperiales y cigüeñas negras, es un paraíso ornitológico. Pero hay mucho más: el Valle del Jerte con sus gargantas cristalinas, el Ambroz que se viste de otoño mágico cada año, o el meandro del Melero en Las Hurdes, que parece pintado por la mano de un artista.
ExtraGastronomía: sabor con sello de identidad. Extremadura sabe a dehesa y a productos con origen: jamón ibérico de bellota, quesos artesanos, pimentón de La Vera, aceite de oliva virgen extra, cerezas del Jerte, vinos y cavas...
Catas en bodegas familiares, talleres de cocina tradicional o rutas gastronómicas acercan al viajero a lo mejor de esta tierra.
ExtraRural: el lujo de vivir despacio. Extremadura es una forma de vida. Pueblos y ciudades con historia, donde descubrir lo extraordinario de medir el tiempo en clave slow. Dormir en una casa rural, contemplar un cielo estrellado o escuchar los sonidos de la naturaleza son experiencias que nos recuerdan que el mayor lujo es el tiempo.
‘Extremadura extraordinaria’ es un modo de mostrar al mundo ese ‘extra’ que distingue a esta región donde es posible soñar con los ojos abiertos.