El viaje interior que estabas buscando

ExtraNaturaleza: un mosaico de paisajes. Extremadura es uno de los pulmones verdes de Europa. El Parque Nacional de Monfragüe, Reserva de la Biosfera, con sus buitres negros, águilas imperiales y cigüeñas negras, es un paraíso ornitológico. Pero hay mucho más: el Valle del Jerte con sus gargantas cristalinas, el Ambroz que se viste de otoño mágico cada año, o el meandro del Melero en Las Hurdes, que parece pintado por la mano de un artista.