Argos in Cappadocia: una invitación a saborear el invierno

El Winter Corner, un rincón donde el aroma del maíz tostado recuerda a la infancia, se convierte en el corazón del hotel. Los picnics de invierno ofrecen cestas gourmet junto al fuego, mientras los menús by the fire invitan a saborear platos reconfortantes en la habitación o en el Seki Lounge. La música también forma parte de la experiencia, por ejemplo, en Bezirhane, el sonido de los instrumentos resuena en las paredes milenarias, mientras cada nota se mezcla con un trocito de historia; una celebración que fusiona cultura y hospitalidad bajo una misma bóveda de piedra.