Destinos
Navegar el Caribe: la libertad hecha viaje
Aguas turquesa, naturaleza exuberante y pueblos de alma caribeña. Subir a bordo es una experiencia que combina aventura y relax, cada día en un escenario distinto.
Hay viajes que se planean con mapas y guías, y viajes que se viven con el corazón. Un crucero por el Caribe es una experiencia que combina paisajes de ensueño, libertad absoluta y momentos que quedan grabados para siempre.
Imagina un mar tan azul que no parece real, donde cada ola refleja la vibrante luz del sol y cada amanecer promete una nueva experiencia. Aguas turquesas, playas infinitas, palmeras que se mecen con la brisa… y tú, navegando entre islas que parecen sacadas de tu mejor sueño.
Zarpar desde Miami, Orlando o Nueva York es el punto de partida de una experiencia que combina aventura y serenidad. Cada día un escenario distinto: aguas cristalinas, naturaleza exuberante, encanto colonial… Pero el viaje no se limita a los destinos: también se vive a bordo. Disfruta de las ventajas de navegar por El Caribe en los modernos barcos estilo lifestyle de la flota de NCL.
Musicales y espectáculos. No se trata solo de entretenimiento para pasar el rato, sino de enriquecer tus vacaciones con experiencias culturales de alta calidad. Así, durante tu crucero podrás disfrutar de musicales estilo Broadway, shows de primer nivel y artistas internacionales como si estuvieras en la gran ciudad.
Diversión para toda la familia. Si hay algo que todos buscamos durante las vacaciones es pasarlo bien y hacer planes divertidos. Desde NCL lo saben y en sus buques cuentan con actividades que van más allá del clásico minigolf: parques acuáticos, carreras de karts, láser tag, rocódromos y mucho más (diferentes ofertas en cada barco).
Un mundo por descubrir en cada puerto. En las diferentes paradas que haga el crucero, tendrás la posibilidad de explorar algunos de los enclaves con más encanto.
Además, con NCL viajarás a todos estos destinos de forma respetuosa con el planeta, pues su programa global de sostenibilidad Sail & Sustain está comprometido con la preservación y protección del entorno, así como el apoyo a las comunidades locales que visitan.
Reserva ya tu crucero NCL 2026 por el Caribe en Nautalia Viajes desde 699€ (ofertas sujetas a disponibilidad) y añade desde solo 279 € el paquete de bebidas premium, restaurantes de especialidades y mucho más. Además, tendrás importantes ventajas para conseguir tus vuelos.
Más información y condiciones en sus 200 oficinas, en la web nautaliaviajes.com, o en el teléfono 919 100 811.