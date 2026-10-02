En 1920, un granjero descubrió una roca de hierro de 60 toneladas; 106 años después es el meteorito más grande y pesado del mundo, un tesoro geológico declarado Monumento Nacional
La masa extraterrestre que cayó en Namibia sin dejar huella y se descubrió casi un siglo después.
Según estudios de la Universidad de Manchester, unos 17.000 meteoritos impactan anualmente en la Tierra. La gran mayoría son fragmentos pequeños que, al entrar en la atmósfera, se queman por la fricción y caen convertidos en polvo o en minúsculas partículas. Aunque la Sociedad Meteorítica tiene registrados más de 70 000 meteoritos oficiales, ¿alguna vez os habéis preguntado cuál es el más grande que se conserva en nuestro planeta?
Existe y se llama Hoba. Es el meteorito entero más grande y pesado del mundo, un auténtico tesoro geológico declarado Monumento Nacional. Se calcula que pesa actualmente 60 toneladas, aunque ha ido perdiendo peso debido a la erosión natural, mide aproximadamente 2,7 metros de largo, 2,7 metros de ancho y unos 0.9 metros de grosor, una auténtica locura si lo comparamos con un humano.
Namibia: el mayor meteorito de la Tierra
Su historia se remonta al año 1920, cuando un granjero llamado Jacobus Hermanus Brits, descubrió una roca plana y oscura que se topaba con el suelo en una finca al norte de Namibia, al rasparla con la navaja, apareció un brillo metálico, algo bastante inusual, aquello no se trataba de una piedra cualquiera, estábamos hablando de un bloque de hierro de más de 60 toneladas que 106 años más tarde sigue en el mismo sitio.
El Dato
Está formado por un 82% de hierro, un 16% de níquel y menos de un 1% de cobalto.
El meteorito se encuentra en la antigua granja de Hoba West, a 19 kilómetros de la ciudad de Grootfontein. El Museo Americano de Historia Natural, lo catalogó como el mayor meteorito hallado en nuestro planeta. Algo que a día de hoy, mucha gente se sigue preguntando es como un meteorito de ese tamaño y peso no dejó visible ningún cráter, los científicos creen que su forma plana actuó como un paracaídas en la atmósfera, haciendo que cayera a una velocidad normal e impactará de manera muy suave.
Namibia: más que un cráter
Namibia, es un país del suroeste de África que se caracteriza por el desierto del Namib a lo largo de su costa en el océano Atlántico, no solo destaca por ser el sitio donde se descubrió unos de los hallazgos meteorológicos más importantes de la tierra, sino también por sus Patrimonios Mundiales declarados por la Unesco, uno de ellos es el Twyfelfontein, situado en Damaraland y alberga una de las mayores concentraciones de petroglifos de toda África, se tratan de obras esculpidas en roca arenisca roja hace más de 2000 y 6000 años por antiguos cazadores. El Mar de arena del Narib, es otro de los Patrimonios destacados, se trata del único desierto costero del mundo donde la niebla influye en inmensos campos de dunas.
Conocido como el “Cervino de Namibia”, el Spitzkoppe, es una de las parada obligatorias si decides visitar esta zona, un conjunto de picos graníticos de color rojizo que se elevan sobre el desierto. Es un lugar ideal para acampar bajo las estrellas, hacer senderismo y ver formaciones naturales como su famoso arco de piedra. Si buscas fauna, el Parque Nacional de Etosha, es una de las reservas más accesibles y espectaculares de África.
Su gran llanura atrae a miles de animales, facilitando el avistamiento de leones, elefantes, jirafas, leopardos y el famoso rinoceronte negro. Y no menos importante, uno de los monumentos más fotografiados y famosos de la capital es Christuskirche, la iglesia de Cristo en Windhoek, una iglesia evangélica luterana, construida entre 1907 y 1910, destacando por su mezcla de estilos neogóticos y Art Nouveau.
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