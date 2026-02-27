Las 15 calles que deberías ver, al menos, una vez en la vida: son el máximo exponente de la belleza de los barrios del mundo

No hay nada como adentrarse en un lugar y perderse en sus calles. Mercados, tiendas, museos… todo se encuentra dentro de ellas. Son el sitio con más ambiente de las ciudades, donde la vida de las personas se entrelaza sin que se den cuenta. Cuando viajamos, siempre pensamos en los monumentos y rincones más importantes de nuestros destinos, pero ignoramos el lugar que les hace ser lo que son: sus calles.