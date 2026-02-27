Las 15 calles que deberías ver, al menos, una vez en la vida: son el máximo exponente de la belleza de los barrios del mundo
De todas las calles del mundo que merecen una visita, estas son imprescindibles.
No hay nada como adentrarse en un lugar y perderse en sus calles. Mercados, tiendas, museos… todo se encuentra dentro de ellas. Son el sitio con más ambiente de las ciudades, donde la vida de las personas se entrelaza sin que se den cuenta. Cuando viajamos, siempre pensamos en los monumentos y rincones más importantes de nuestros destinos, pero ignoramos el lugar que les hace ser lo que son: sus calles.
Si fuese posible, nos encantaría poder viajar por todo el mundo y recorrer todas las posibles. Evidentemente, esto es tarea imposible, por lo que hay que acotar la lista. Todas merecen la pena, pero es cierto que hay algunas que son más bonitas que otras. Por eso, aquí te traemos las 15 que, desde nuestro punto de vista, representan mejor la belleza del mundo.
Las 15 calles más bonitas del mundo
Rue de l'Université (París, Francia)
Sus increíbles vistas a la Torre Eiffel y sus edificios de color beige típicos de París consiguen que tenga un encanto único. Se caracteriza por una arquitectura clásica y capta la elegante esencia de nuestro país vecino. Está menos masificada que otras como Rue de Rivoli o Rue Saint-Rustique, por lo que es perfecta para hacer fotos y disfrutar de un ambiente más tranquilo.
Brunngasse (Brienz, Suiza)
Si paseas por esta calle empedrada será inevitable que te fijes en sus casas de madera del siglo XVIII típicas de la arquitectura tradicional suiza y en la pintoresca decoración floral que las caracteriza. Es un lugar muy tranquilo y, si además le sumas sus increíbles vistas a los Alpes y al lago de Brienz, parece sacada de un cuento de hadas.
Rua Nova do Carvalho (Lisboa, Portugal)
Se encuentra en la capital portuguesa, y nada más la pises te llamará la atención su llamativo suelo de color rosa y los paraguas que tiene cuando hace sol para tapar los rayos. Es uno de los sitios más fotogénicos de la ciudad y uno de los lugares con más vida nocturna de la zona, con restaurantes y bares con música en directo y DJs.
Calle San Pedro (Osuna, Sevilla. España)
Está reconocida por la UNESCO por su patrimonio arquitectónico, que cuenta con casonas y palacios barrocos y renacentistas. Su belleza incluso ha hecho que haya sido escenario de diferentes producciones cinematográficas como Carmen, de Vicente Aranda o Engaños, de Álvaro Begines. Es uno de los lugares más elegantes de España.
Rue du Petit-Champlain (Quebec, Canadá)
Es una de las calles más antiguas de Norteamérica y uno de los rincones más pintorescos de Canadá. Tiene tiendas de souvenirs, bares y restaurantes que se encargan de llenarla de vida, y caminar por ella se siente como hacer un viaje al pasado. Además, cuenta con un mural muy especial en el que se representa la historia del barrio.
Rua Gonçalo de Carvalho (Porto Alegre, Brasil)
Conocida como el “Túnel Verde”, tiene un túnel formado por más de 100 árboles de tipuana que la rodean por completo, creando incluso un microclima. Es un símbolo de resistencia de los vecinos, que en los 2000 se unieron para impedir que se destruyera parte de ella. Pese a estar en plena ciudad, entrar en ella se siente como estar en plena naturaleza.
Washington Street (Nueva York, Estados Unidos)
Se sitúa en la ciudad de Nueva York, concretamente en el barrio de Dumbo, en Brooklyn, y es una de las calles más reconocibles del mundo. Pasear por ella se siente como estar en una película de Hollywood, y tiene una de las vistas más bonitas a uno de los puentes más icónicos que existen: el de Manhattan.
Calle Jinli (Chengdu, China)
Parece que está congelada en el tiempo, y recrea a la perfección las vibraciones de la Antigua China. Su arquitectura está inspirada en las dinastías Ming y Qing y, cuando cae el sol, se ilumina con unos farolillos rojos que le dan un encanto único. Es bonita a cualquier hora, pero por la noche su atmósfera se vuelve mágica.
Weißgerbergasse (Núremberg, Alemania)
Si visitas Alemania deberías acercarte a Núremberg, donde encontrarás una calle de suelo empedrado con una arquitectura medieval conservada a la perfección. Una de sus principales características son sus fachadas de colores brillantes y vivos, las cuales le dan a la ciudad una belleza irreal.
Calle Cuevas del Sol (Setenil de las Bodegas, Cádiz. España)
Es una de las calles más peculiares de España, y se encuentra debajo de una roca que actúa como techo natural. Sus casas están incrustadas en la piedra y recibe el sol de frente prácticamente durante todo el día. Además, cuenta con restaurantes y bares en los que tomar algo mientras vives una experiencia única.
Via dei Condotti (Roma, Italia)
Es tanto la calle de compras más lujosa de la capital italiana como una de las más bonitas. Tiene vistas a la Plaza de España, y cuenta con edificios como el Palazzo Della Porta Negroni Caffarelli o el Palazzo Magistrale. Tiene un aura muy elegante, y es uno de los rincones más pintorescos e icónicos de Europa.
Calles azules de Chefchaouen (Chefchaouen, Marruecos)
La mayoría de esta ciudad del norte de África está pintada de color azul, por lo que no es ninguna sorpresa que la llamen la “Perla Azul”. No se sabe si la elección de este color fue para ahuyentar a los mosquitos o para mantener las casa frescas durante los meses más cálidos. Hay muchas teorías, pero lo único que está claro es que es uno de los lugares más especiales del mundo.
El Gran Canal (Venecia, Italia)
Esta vía acuática cuenta con más de 170 palacios e iglesias a su orilla, y es uno de los sitios más únicos de Europa. Además, su forma en ”S” hace que siempre ofrezca unas vistas panorámicas impresionantes. Mide casi 4 kilómetros, y la cruzan 4 puentes que deberías ver mientras la recorres en góndola.
Calle San Agustín (San Cristóbal de La Laguna, Tenerife. España)
Se encuentra en una ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y está llena de casas señoriales y palacios de los siglos XVII y XVIII. Se caracteriza por sus fachadas de piedra volcánica, y cuenta con lugares impresionantes como la Casa de Salazar o el Palacio de Lercaro, actual sede del Museo de Historia y Antropología de Tenerife.
Las calles de Hoi An (Hoi An, Vietnam)
Las calles de esta ciudad se caracterizan por sus casas de color amarillo y los farolillos de seda que las iluminan por la noche, especialmente en el Festival de la Luna Llena, que se celebra mensualmente. Parecen sacadas de un cuento y tienen monumentos impresionantes como el Puente Japonés o casas tradicionales como Casa Tan Ky o Casa Quan Tang.
Estas son solo 15 de las infinitas calles que existen en el mundo. Ahora, a hacer la maleta y recorrerlas todas.
