Estas son las 12 calles a las que mejor les sienta la Navidad

No hay navidades en España sin mencionar la iluminación Madrileña, especialmente la que envuelve en un manto la calle Alcalá en los últimos años y que se lleva la palma a la calle más navideña de toda la ciudad. ¿Espectacular, verdad?

Grand Rue, Colmar

Hablar de Colmar es hablar de espíritu navideño en estado puro. Si has estado lo sabes y si no has estado querrás ir a envolverte de su magia navideña. Aquí os mostramos la Grand Rue, su calle más conocida y reconocible, pero también hay otros lugares que nos detallan una navidad diferente como su 'Pequeña Venecia'.