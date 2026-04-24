Los 10 viajes que debes hacer después de cumplir los 50: experiencias de lujo silencioso, retiros en masías y cruceros de expedición donde el confort es la prioridad absoluta

Desde perseguir la anécdota hasta buscar el silencio, pasando por la cultura, la historia, gastronomía, los parajes naturales, escenas cotidianas o vivir, sencillamente, una realidad distinta, cada escapada es un mundo pero, llegado el momento, uno mira más allá de dormir en cualquier sitio a costa de vivirlo todo, y en ese relevo generacional en el que se despide a Kerouac existe un estilo de viaje en el que la comodidad acompaña, sin alejar al destino, a estas escapadas de ensueño.

Nosotros te proponemos estos 10 imprescindibles:

Vinoterapia en La Rioja:

Si buscas una escapada en la que olvidarte de todo sea el mayor de tus problemas, el Hotel Marqués de Riscal y su Spa Caudalie son exactamente lo que buscas.

Sesiones de vinoterapia con baños en barrica y envolturas con pepita de uva, vuelos en globo privados desde los que disfrutar de la mejor panorámica riojana y sus viñedos sin pesadas caminatas, y un restaurante Michelín de la mano de Francis Paniego, todo sobre bodegas de 1858 y bajo el acero vanguardista del arquitecto Frank Gehry.

Retiro en las Dolomitas: la combinación perfecta entre el aire puro de los Alpes y la ciencia más avanzada para el bienestar de Europa. Una experiencia de Alta Montaña en hoteles como el Lefay Resort & Spa Dolomiti.

Este retiro de salud es el reinicio físico y emocional perfecto, rodeado de uno de los paisajes más impresionantes de Italia, declarados Patrimonio de la Humanidad.

Camino de Santiago de Lujo

Si hablamos de experiencias “imperdibles” el Camino de Santiago es un claro indispensable que ofrece la posibilidad de un peregrinaje único: tramos seleccionados durmiendo en Paradores Históricos, servicio de transporte de equipaje y un guía privado que acompaña el recorrido.

La combinación perfecta entre esfuerzo físico moderado y un final gourmet en cada etapa.

Llegada del peregrino a Santiago de Compostela / Istock

Un Retiro Espiritual en Bután

Un circuito por los lodges de Amankora o el Bhutan Spirit Sanctuary, en una experiencia única por los “monasterios modernos”. La mezcla perfecta entre la mística de monasterios milenarios con una hotelería que prioriza el bienestar mental y la desconexión digital absoluta.

Monasterio del Nido del Tigre, Bután / Istock

Retiro en una masía del S. XIX

En el corazón del Parque Natural de la Sierra de Mariola, Alicante, esta masía ofrece el programa de "Silencio y Sanación" donde la tecnología desaparece. Incluye sesiones de yoga y meditación con una panorámica impresionante al bosque que la rodea, y su cocina Bio-Gourmet acompaña toda la experiencia.

Un safari sobre raíles

El Rovos Rail ofrece un viaje único desde Ciudad del Cabo hasta las Cataratas Victoria en vagones de estilo eduardiano restaurados que recorren sus llanuras desde la comodidad de un “hotel sobre railes”.

Imagina cruzar la sabana con un cóctel en la mano mientras ves pasar elefantes desde un vagón observatorio con balcón abierto. Para nosotros, una experiencia imperdible.

El Safari Ibérico

Pero si buscas algo más cercano, España ofrece sus propios "Big Five", entre los que el lince ibérico es, por supuesto, la joya.

Visita el Parque Nacional de Doñana en un 4x4 privado por las zonas restringidas. Acompañado de un guía experto y un picnic gourmet con productos de la zona, estos tours exclusivos ofrecen una visita inigualable con avistamiento de lince, que solo podrás mejorar con un alojamiento en el Hotel Palacio de Doñana, donde el silencio de la marisma es el único ruido al final del día.

Parque Nacional de Doñana, España / Istock / Jacques van Dinteren

El desierto de Marruecos

Si quieres disfrutar de la experiencia inolvidable del desierto sin alejarte de la ciudad, el Desierto de Agafay es la alternativa perfecta. A solo 50 minutos de Marrakech, el Agafay Luxury Camp ofrece tiendas con aire acondicionado, baño completo y bañeras exteriores de cobre, equivalentes a una suite de hotel.

Un paseo en camello al atardecer, un concierto de música gnawa y otras experiencias únicas que no requieren de horas para llegar al desierto

Desierto de Agafay, Marruecos / Istock

Tren Al Ándalus

Una ruta circular por Sevilla, Córdoba, Granada, y Ronda en uno de los trenes más espacioso y elegante del mundo, con vagones que pertenecieron a la monarquía británica, equivalente a un hotel de cinco estrellas.

Visita Patrimonios de la Humanidad como la Alhambra o la Mezquita con entradas privadas y sin colas, y disfruta de cenas de gala a bordo con Andalucía a tus pies.

Expediciones Glaciares

Y no podíamos cerrar la lista sin una auténtica aventura, por lo que visita el glaciar argentino de Perito Moreno. Con la experiencia única de pasar la noche en el hielo, cruceros como el Santa Cruz permiten pernoctar frente a los glaciares de Upsala y Perito Moreno, en un camarote panorámico entre témpanos azules.