10 viajes que debes hacer después de cumplir 50 años: son perfectos para disfrutar sin prisa y con sentido

Ya sabemos que los 50 son los nuevos 30, ¡o eso dicen! Lo que sí estamos todos de acuerdo es que cumplir 50 años no tiene que significar viajar menos, sino viajar mejor; con más criterio, más paciencia y menos necesidad de demostrar nada. Ya no se trata de tachar países de una lista, mal comer y dormir en cualquier lado, sino de elegir bien dónde poner los pies y cuánto tiempo quedarse. Estos viajes no son 'de una vez en la vida' porque suenen épicos, sino porque encajan especialmente bien en un momento vital en el que se mira el mundo con otros ojos.