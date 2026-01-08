10 viajes que debes hacer después de cumplir 50 años: son perfectos para disfrutar sin prisa y con sentido

Destinos para disfrutar con calma, curiosidad y tiempo, sin prisas y con mucho que contar al volver.

10 viajes que debes hacer después de cumplir 50 años
10 viajes que debes hacer después de cumplir 50 años / Istock

Ya sabemos que los 50 son los nuevos 30, ¡o eso dicen! Lo que sí estamos todos de acuerdo es que cumplir 50 años no tiene que significar viajar menos, sino viajar mejor; con más criterio, más paciencia y menos necesidad de demostrar nada. Ya no se trata de tachar países de una lista, mal comer y dormir en cualquier lado, sino de elegir bien dónde poner los pies y cuánto tiempo quedarse. Estos viajes no son 'de una vez en la vida' porque suenen épicos, sino porque encajan especialmente bien en un momento vital en el que se mira el mundo con otros ojos.

Adriana Fernández

El Camino de Santiago sin prisas

Hacer el Camino después de los 50 no va de récords ni de kilómetros diarios. Va de elegir un tramo, caminar a buen ritmo y disfrutar del paisaje, de la conversación y del silencio. El Camino Francés o el Portugués permiten adaptar etapas, dormir bien y comer mejor. Y eso, a esta edad, suma. Por lo que, si queréis un viaje de introspección, barato e inolvidable, El Camino es tu respuesta. Además, hay multitud de opciones de alojamientos que te permitirán dormir bien y cómodamente.

Imagen del Camino de Santiago desde arriba.

Imagen del Camino de Santiago desde arriba.

 / Istock / JOEL CARILLET

Roma, cuando ya no hace falta verlo todo

Roma parece que nunca acaba, pero se disfruta más cuando aceptas que no vas a verlo todo. Pasear por Trastevere, sentarte en una terraza o volver a entrar en el Panteón y disfrutar sin mirar al reloj cambia completamente la experiencia. Viajar a Roma con tiempo es un lujo que se entiende mejor después de los 50. Y es que, seamos sinceros, nadie disfruta de viajar con un horario súper estricto.

Vista de la monumental Roma.

Vista de la monumental Roma.

 / Istock / Ryhor Bruyeu (Grisha Bruev)

Las Islas Azores, un espectáculo de naturaleza

Las Azores son verdes, tranquilas y honestas. Si eres de los que prefieren unas vacaciones moviditas pero no eres un experto senderista, aquí encontrarás senderos fáciles, miradores, termas naturales, además de una gastronomía sencilla pero contundente. Un destino perfecto para quienes buscan paisaje sin agobios y planes que no exigen correr, ¡aunque sí andar!

Lago Sete Cidades en las Azores.

Lago Sete Cidades en las Azores.

 / Istock / Starcevic

Nueva York, pero bien hecha

Nueva York después de los 50 se vive distinto; menos maratón y más barrios. Imagínate con tu pareja o amigos paseando por Central Park, yendo a museos museos, viendo jazz en directo y cenas tempranas; un luejo, ¿verdad? No hace falta trasnochar para sentir la ciudad.

Vista de la ciudad de Nueva York.

Vista de la ciudad de Nueva York.

 / Istock / Oleg Albinsky

La Patagonia, en versión accesible

La Patagonia no es solo trekking de alto nivel. Pese al pensamiento popular, aquí sí que existen rutas sencillas, hoteles cómodos y excursiones que permiten ver glaciares, lagos y montañas sin exigencias físicas excesivas. Un viaje espectacular para disfrutar del paisaje con cabeza.

El Glaciar Perito Moreno en Argentina.

El Glaciar Perito Moreno en Argentina.

 / Istock / saiko3p

Japón sin prisas ni estrés

Japón puede parecer caótico, pero es uno de los países más cómodos para viajar en modo zen. ¿Por qué? Transporte puntual, seguridad, buena señalización y una cultura que valora el respeto y el silencio. Kioto, Kanazawa o Takayama encajan especialmente bien a partir de cierta edad.

Imagen de Kioto.

Imagen de Kioto.

 / Istock / Sean Pavone

Un crucero por los Fiordos noruegos

Ver los fiordos desde el agua es una experiencia serena y cuanto menos espectacular. Y, creedme, es el viaje ideal si tienes más de cincuenta, pues no exige desplazamientos constantes ni cambios de hotel. ¡Es perfecto para disfrutar del paisaje sin renunciar al confort!

Imagen de los fiordos noruegos.

Imagen de los fiordos noruegos.

 / Istock / cookelma

Marrakech con riad y con alegría

Marrakech es intensa, pero bien planteada resulta fascinante. Alojarse en un riad, moverse despacio por la medina y alternar visitas culturales con ratos de descanso permite disfrutar la ciudad, impregnarse de la cultura y disfrutar de planes inigualables sin agotarse.

Imagen de Marrakech.

Imagen de Marrakech.

 / Istock / Alexander Hafemann

El sur de España en clave lenta

Ya sabéis que en Viajar no podemos dejar de mencionar destinos dentro de nuestro territorio nacional. Esta vez nuestra recomendación es un viajecito a Andalucía, pues es perfecta para redescubrir después de los 50; pueblos blancos, gastronomía, historia y buen clima. Cádiz, Córdoba o Úbeda se disfrutan mejor cuando el viaje no es una carrera. ¿Y qué mejor que Andalucía para disfrutar de un viaje a un ritmo distinto? Como se dicen, con un acento diferente.

Catedral de Málaga.

Catedral de Málaga.

 / Istock / Arpad Benedek

París, sin lista de imprescindibles

París no necesita presentación, pero sí otro enfoque. Pasear junto al Sena, entrar en un museo pequeño o sentarse a mirar la vida pasar en un café. Después de los 50, París deja de ser una postal y se convierte en un lugar habitable.

Viajar mejor, no más lejos

Después de los 50, el viaje ideal no es el más lejano ni el más caro. Es el que se recuerda sin cansancio y sin sensación de haber ido demasiado deprisa. Porque, como dice el refrán, 'no por mucho madrugar amanece más temprano'. A veces, llegar bien es llegar a tiempo.

Tags _
Viajes
Andalucía
Nueva York
mejores destinos

Síguele la pista

  • Lo último