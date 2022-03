10 destinos para que tu despedida de soltero no sea la típica despedida de soltero

Ya es oficial: comienza la temporada de bodas. Los prometidos están estresados con los preparativos de la próxima temporada nupcial y sus respectivos grupos de amigos se han puesto en marcha para darles el mejor regalo de boda: la despedida de soltero.

Clásicas, atrevidas, rurales, originales e incluso de película. En Civitatis han pensado en todas las posibilidades para que el fin de la soltería sea un salto inolvidable. ¿Quién dijo que organizar una despedida era aburrido?

1. (Sin) Resacón en Las Vegas

La ciudad más grande de Nevada es la opción ideal si vuestros prometidos son amantes de la noche y las luces. Os proponemos un tour en el autobús turístico de Las Vegas y un paseo en helicóptero para ver la ciudad iluminada. Podréis elegir entre fiestas, espectáculos e incluso una boda Elvis. Y recordad: lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas.

2. Lisboa y sus contrastes

La capital de Portugal, sobre todo durante la primavera, es uno de los destinos más elegidos para celebrar despedidas de soltero. Lisboa tiene todos los planes que buscáis: desde la tranquilidad de un paseo en tranvía turístico o excursiones a Sintra hasta las fiestas más locas en barco. Eso sí: no hay por qué quedarse con una sola opción. Hay tiempo para todo. Incluso para dormir.

3. Amsterdam y la despedida más alternativa

Todos sabemos que la capital de los Países Bajos es otro mundo. Por eso, su ambiente alternativo es ideal para un último viaje de soltería con amigos. Vuestros prometidos se sentirán como en el salón de su casa cuando entren en un coffe shop después de una visita a la fábrica Heineken Experience. Eso sí, que reserven energía para cuando llegue la noche porque el Barrio Rojo les espera. No habrán vivido una fiesta así en su vida. Garantizado.

4. Punta Cana, el paraíso preboda

Coged el bañador y secuestrad a vuestros prometidos. No necesitáis nada más. Os sobra hasta la maleta. Porque despedirse de la soltería tumbado en una hamaca y con un vaso sin fondo de piña colada es un planazo con todas las letras. Eso sí, que no falte alguna excursión, aunque sea por estirar las piernas y conocer la Isla Catalina en catamarán. Ah, y también un par de fiestas: una en barco pirata y otra en Imagine, la famosa discoteca ubicada en el interior de una cueva. ¿Se puede organizar un viaje más completo? La respuesta es no.

5. La Rioja entre copas

Las despedidas sencillas también están de moda. Si vuestros novios están cansados de asfalto y grandes ciudades, La Rioja puede ser lo que estáis buscando (y siempre podéis avergonzar a vuestros prometidos con un disfraz llamativo y apuntaros a la visita guiada por Logroño). Pero no nos olvidemos de que, aparte de los novios, aquí hay otro gran protagonista: el vino. Las bodegas franco-españolas y las riojanas os abren sus puertas para ponerle un poco de sabor al estilo ‘Entre copas’. ¿Un brindis?

6. Formentera, la despedida más instagrameable

Playas de ensueño, arena blanca y días de tumbona. Formentera lo tiene todo si queréis que vuestros prometidos tengan una despedida propia de influencers. Ataviaos con bañadores a lo team bride y dad un paseo en barco por las playas de la isla. Y si lo vuestro es haceros fotos en modo aventura, podéis alquilar una lancha y practicar snorkel donde nadie os moleste. ¡Será por planes en la isla!

7. Budapest o cómo vencer el estrés nupcial

Cuanto más cerca está la boda, más nerviosos están los novios. Es un hecho. Pero un día en los balnearios Széchenyi y Gellért, con masaje incluido, hace que los prometidos se olviden hasta del enlace. Y si se cansan de tanto relax, un tour de fiesta por los ruin pubs nunca falla.

8. Alsacia, a lo Bella y la Bestia

Si sabéis que vuestros amigos llevan imaginando una despedida de cuento desde que iban a Primaria, podéis preparar un plan para cumplir su fantasía más freak: disfraz y tour por los pueblos de Alsacia, con visita obligatoria a Estrasburgo y free tour por la capital. ¡Y no puede faltar un brindis, claro! Con la mejor ruta del vino de la región; la mejor excusa para alzar las copas.

9. Túnez, ¡porque esto es África!

Si estáis planeando una despedida con aires africanos, ya podéis sacar los vuelos a Túnez. ¿Cómo? ¿Que la organización no es vuestro fuerte y queréis descubrir el país sin preocuparos de nada? Pues vuestros prometidos vivirán la experiencia preboda de sus vidas en el circuito de 7 días. Pero no os agobiéis si esta opción se os va de las manos. La excursión a Monastir y Susa, las ciudades costeras más bonitas, es todo lo que necesitáis para decir adiós a la soltería.

10. Malta: el Mediterráneo siempre es buena idea

Fiesta, fiesta y más fiesta. Si vuestros prometidos siempre fueron los últimos en marcharse del local, vuestra obligación como mejores amigos es llevarlos a Malta. ¡Pero también hay otras opciones! De día, un crucero a la isla de Comino; de noche, un tour por las ciudades más bonitas. Después les esperan todos los bares y discotecas de Malta (que son muchos).