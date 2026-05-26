Las 10 mejores ciudades del mundo para viajar después de los 65 años: espacios verdes, oferta cultural y hoteles accesibles

Hay una manera de viajar que solo se aprende con el tiempo. No tiene que ver con el número de países visitados ni con los kilómetros recorridos, sino con la calidad de la mirada. Cuando uno llega a la jubilación —o se acerca a ese momento con curiosidad e ilusión— el viaje cambia de forma. Ya no hay prisa por ver todo en cuatro días, ni necesidad de demostrar nada a nadie. Se viaja para sentir, para aprender, para estar. Las ciudades que antes pasaban a toda velocidad ahora se recorren despacio, parando en una plaza a tomar un café, escuchando a un músico callejero, sentándose en un banco frente a un museo sin necesidad de entrar. Viajar después de los 65 es, en muchos sentidos, viajar por primera vez de verdad.

Helsinki es otra de las ciudades favoritas para mayores de 65 años. / Istock

Lo que se valora cambia por completo. La tranquilidad de un barrio sin aglomeraciones, la calidad de los espacios verdes donde pasear sin agotarse, la proximidad de una buena atención sanitaria por si acaso, un hotel que cuente con ascensor y habitaciones cómodas. La cultura adquiere un peso diferente: los museos, los teatros, los mercados tradicionales, la arquitectura que cuenta historias. Los viajes en esta etapa de la vida se convierten en algo más reflexivo y más honesto, una forma de ver el mundo desde un ángulo más consciente y positivo, lejos del turismo de consumo rápido. Es, en definitiva, la mejor versión del viaje.

Adriana Fernández

Las 10 ciudades más amigables para mayores de 65 años

El informe de AllClear Travel, publicado en febrero de 2026, analizó 175 ciudades en ocho parámetros: capacidad de caminar (teniendo en cuenta el desnivel del terreno), seguridad, acceso y calidad de la sanidad, niveles de ruido y contaminación lumínica, calidad de los espacios verdes, densidad de oferta cultural, clima y porcentaje de hoteles accesibles. Estos son los diez destinos que encabezan el ranking.

Valencia es la primera ciudad de este ránking. / Istock / gaul

Valencia (España) — 74,2 puntos sobre 100

Valencia se corona como la ciudad más amigable para viajeros mayores en todo el mundo, con una puntuación de 74,2 sobre 100. Su terreno plano, su abundante red de espacios verdes y un clima mediterráneo que obtiene la máxima puntuación en confort climático (14,8 sobre 15) la convierten en un destino ideal para explorar sin prisas. El informe destaca sus barrios tranquilos, el impresionante jardín del Turia —uno de los parques urbanos más grandes de España, con más de nueve kilómetros de recorrido—, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el Mercado Central y las playas. Un destino que "ofrece aire fresco del mar y vistas costeras impresionantes", según el propio estudio.

La Haya, Países Bajos. / Istock

La Haya (Países Bajos) — 73,4 puntos

La capital del gobierno neerlandés se coloca segunda gracias, en gran parte, a la calidad excepcional de su sistema sanitario, que obtiene 12,9 sobre 15 —uno de los mejores del estudio—, lo que aporta una tranquilidad extra a quienes viajan con condiciones médicas previas. Sus parques, canales, la playa de Scheveningen y museos como el Mauritshuis —donde se expone la célebre Chica con pendiente de perla de Vermeer— hacen de La Haya una escapada de ritmo tranquilo y gran recompensa cultural.

Ámsterdam, Países Bajos / Istock

Ámsterdam (Países Bajos) — 71,4 puntos

Una de las capitales más planas y transitables a pie de Europa —el propio informe la nombró en 2024 la ciudad más caminable del mundo— Ámsterdam ocupa el tercer puesto. Sus canales bordeados de árboles, los tranquilos barrios residenciales y la extraordinaria concentración de museos, como el Rijksmuseum o el museo de Ana Frank, permiten una experiencia culturalmente rica sin necesidad de grandes desplazamientos. Casi todos los atractivos principales están al alcance a pie.

Rotterdam, Países Bajos. / Istock

Róterdam (Países Bajos) — 69,8 puntos

Conocida como la "puerta de Europa", Róterdam es la tercera ciudad neerlandesa en el top 5. Reconstruida casi en su totalidad tras la Segunda Guerra Mundial, ofrece una arquitectura moderna y un diseño urbano especialmente accesible. El estudio destaca sus altísimas puntuaciones en calidad sanitaria y sus bajos niveles de contaminación lumínica y acústica. La bulliciosa Markthal, las icónicas Casas Cubo y su red de transporte público eficiente hacen que moverse por la ciudad sea sencillo y agradable.

Puerto de Nyhavn en Copenhague, Dinamarca. / Istock

Copenhague (Dinamarca) — 67,3 puntos

La capital danesa es sinónimo de hygge —ese concepto nórdico que define una atmósfera cálida, acogedora y sin estridencias—, y ese espíritu impregna toda la experiencia de viaje. Copenhague es fácil de recorrer, con barrios tranquilos, canales pintorescos y espacios verdes generosos. Sus palacios reales, el Designmuseum Denmark y una gastronomía de primer nivel la convierten en una elección perfecta para quien busca calidad de vida y ritmo reposado en cada esquina.

Oporto, Portugal. / Istock

Oporto (Portugal) — 65,0 puntos

Oporto entra en el top 10 gracias a su alta densidad cultural y su clima cálido durante todo el año. El frente ribereño del Duero, con sus coloridos edificios, sus puentes históricos —como el icónico Puente Dom Luís I— y sus cruceros fluviales al atardecer, es uno de los grandes placeres de la ciudad. El informe advierte que algunos barrios tienen pendientes pronunciadas, pero recomienda el Cais da Ribeira como zona más cómoda y accesible, perfecta para un paseo sin esfuerzo.

Múnich, Alemania. / Istock

Múnich (Alemania) — 64,3 puntos

La capital de Baviera obtiene excelentes puntuaciones en seguridad y espacios verdes. Aunque la ciudad tiene una elevación relativa que lastra su puntuación en caminabilidad, su transporte público es sobresaliente y su centro histórico concentra una enorme oferta cultural por kilómetro cuadrado. El Jardín Inglés —uno de los parques urbanos más grandes del mundo, mayor incluso que el Central Park de Nueva York— y las tradicionales cervecerías históricas como el Hofbräuhaus son paradas ineludibles para cualquier viajero.

Helsinki, Finlandia. / Istock

Helsinki (Finlandia) — 63,9 puntos

Helsinki entra en el top 10 por méritos propios: terreno plano ideal para caminar, índices de criminalidad, ruido y contaminación lumínica extraordinariamente bajos, y ese ritmo pausado propio del estilo de vida escandinavo que tanto agradece el viajero mayor. Su ubicación costera sitúa muchas de sus atracciones a lo largo de rutas marítimas escénicas. Las saunas —un ritual cultural de primer orden en Finlandia— y museos como el Ateneum o el Kiasma completan una oferta que premia la tranquilidad y el bienestar.

Vista aérea del centro de Ginebra / Istock

Ginebra (Suiza) — 63,4 puntos

Ginebra obtiene algunas de las puntuaciones más altas del estudio en acceso a la cultura y en disponibilidad de hoteles accesibles. La ciudad vieja rebosa de encanto y elegancia, y el lago Lemán ofrece paseos en barco con los Alpes como telón de fondo. El informe recomienda no perderse el reloj de flores del Jardín Inglés, una joya hortícola que marca la hora con flores de temporada, ni los rituales gastronómicos del chocolate y el queso suizo.

Lisboa, Portugal. / Istock

Lisboa (Portugal) — 62,3 puntos

La capital portuguesa cierra el ranking con una propuesta irresistible: es más antigua que Roma y destila historia en cada azulejo. Su puntuación destaca especialmente en densidad cultural y comodidad climática. Los míticos tranvías amarillos, los miradores o miradouros con vistas al Tajo, los pastéis de Belém recién horneados y la excursión a la localidad de cuento de Sintra hacen de Lisboa un destino que inspira a cualquier edad y conquista a los viajeros más exigentes.