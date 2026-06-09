10 lugares de Europa que deberías visitar después de los 60 años: ciudades amuralladas, palacios de ensueño, Patrimonios Mundiales, y la capital más pequeña de Europa
Desde la antigua Matera en Italia hasta la medieval Kotor en Montenegro, presentamos diez joyas europeas ideales para una escapada inolvidable.
A la hora de viajar son muchos los hándicaps que se presenta, dependiendo del momento, la persona, y el lugar elegido como destino. Desde la disponibilidad hasta el precio, pasando por la época en que se quiera hacer el viaje, el tipo viaje que cada uno prefiera o, por supuesto el viajero, ya sea en grupo o en solitario. Pero sin duda hay un factor que afecta, por encima de todo, a cualquier escapada, ya sea al pueblo vecino o a la otra punta del mundo: el tiempo.
Y quizá sea por eso que los 60 son la edad perfecta para volver a abrir el mapa con la curiosidad de un niño: ahora conoces tus gustos, has detallado la selección de destinos preferentes y el tiempo es una banda ancha donde todo parece algo más flexible; y si no, al menos todo lo anterior se toma con otra filosofía.
Por eso, hoy te dejamos nuestra selección de 10 imprescindibles para tu próxima escapada por Europa: desde los lejanos países del este hasta el calor de la región de Italia.
Diez destinos indispensables en Europa
Matera, Italia
En la región de Basilicata, se trata de una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo. Su historia se remonta a sus cimientos, esculpida literalmente en la roca, y sus sassi, o barrios rupestres, han sido declarados Patrimonio de la Humanidad. Alojarse en sus hoteles cueva es una experiencia imperdible, y la tranquilidad de sus calles, guarda el ritmo de la Dolce Vita.
Sintra, Portugal
A solo 30 minutos de Lisboa, y poco más de dos horas desde Badajoz, este viaje es un portal a otro mundo: arquitectura color pastel entre los árboles de bosques nubosos, un palacio de estilo árabe y manuelino de azulejo y grandes chimeneas y una belleza que le ha otorgado el título de la capital del romanticismo.
Liubliana, Eslovenia
Escondida en el corazón de Eslovenia, su capital, la ciudad más grande del país se presta perfecta para un paseo, ampliamente peatonal, a lo largo de sus amplias zonas verdes, como el Parque Tivoli, el mercado central, o siguiendo el paso del río cruzado por puentes pintorescos. Además, es la puerta perfecta para entrar al lago Bled, las Grutas de Postojna o la costa del Adriático esloveno, lejos del turismo masivo.
Colmar, Francia
La región de Alsacia recoge uno de los pueblos más irreales de Europa, una suerte de cuento viviente lleno de edificios de estilo medieval, bañados por una esencia que evoca a Francia y Alemania, rodeada de canales al estilo veneciano y enmarcada en casas de colores que decoran cada esquina. Además, esta ciudad forma parte de la Ruta de los vinos de Alsacia, con viñedos locales especializados en diversas variedades.
Gante, Bélgica
Cuando hablamos de recorrer Países Bajos, Brujas carga la fama, pero Gante la belleza, viva y menos saturada, esta ciudad cuenta con canales medievales, una catedral donde se guarda el famoso Políptico del Cordero Místico de Van Eyck, y una vida universitaria que le da energía sin volverla frenética. Además, de sus dos estrellas: el chocolate y la cerveza belga.
La Valeta, Malta
Si la cosa va de capitales, aquí hablamos de la más pequeña de toda la Unión Europea, un detalle que, desde luego, no le resta en espectacularidad. Su casco histórico es Patrimonio de la Humanidad, sus calles amuralladas rebosan arte a través de museos, palacios e iglesias monumentales, y su arquitectura barroca se pierde entre calles empedradas. ¿No te manejas con el maltés? Tranquilo, el inglés es su segundo idioma, por lo que la comunicación no te supondrá un problema.
Plovdiv, Bulgaria
Aunque Sofía es la capital, Plovdiv es la segunda ciudad de Bulgaria y una de las más antiguas de Europa, enterrada entre siete colinas. Visita sus casas otomanas de colores vivos, las termas romanas en el centro de la ciudad o el museo arqueológico regional. Reconocida como la ciudad habitada de forma ininterrumpida más antigua de Europa, fue galardonada además como Capital Europea de la Cultura en 2019.
Évora, Portugal
Uno de los puntos a favor de Portugal, es sin duda su proximidad, un valor que permite conocer esta ciudad romana, medieval y barroca, en el corazón del Alentejo, sin necesidad de grandes distancias. Tiene un templo romano intacto, una catedral imponente, viñedos en los alrededores y la perturbadora Capilla de los Huesos, y apenas sobrepasa la hora en trayecto desde la provincia de Badajoz.
Göreme, Turquía
Coronado como uno de los grandes favoritos, esta región de la Capadocia turca es parcialmente europea, pero accesible desde cualquier aeropuerto del continente: chimeneas de hadas, iglesias rupestres del siglo IVglobos aerostáticos al amanecer y hoteles excavados en la roca, hablamos de un lugar salido de otro planeta que, sin duda, hay que ver al menos una vez en la vida.
Kotor, Montenegro
Enclavado en una bahía en la costa adriática de Montenegro, Kotor responde a una ciudad medieval amurallada con un laberíntico entramado de calles que conforma un casco antiguo declarado Patrimonio de la Humanidad, una fortaleza imponente, y una ciudad que ha conseguido escapar de la masificación del país, manteniendo su tranquilidad y belleza.
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