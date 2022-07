10 fuentes que debes visitar una vez en la vida

Destinos que hay que visitar una vez en la vida (Parte 1)

VIAJAR celebra su 40 aniversario con un recorrido por cuatro decenas de tesoros que las más diversas civilizaciones han dejado esparcidas por el planeta: desde la Gran Pirámide de Giza, única superviviente de las 7 Maravillas del Mundo Antiguo, hasta la torre de Burj Khalifa o los mejores rascacielos de Nueva York. A las finalistas de la encuesta planetaria de New 7 Wonders of the World se suman otras que no podrían faltar en el ADN viajero. No están todas las que son, pero sí son todas las que están. ¡Por cuarenta años más de viajes juntos!