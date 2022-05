10 escenarios reales donde celebrar el Día Mundial de Star Wars

Hace no mucho tiempo, en una galaxia no muy lejana, el señor George Lucas tuvo la idea de crear un cuento de ciencia-ficción que revolucionó la historia del cine. A día de hoy se sigue hablando de ella. Y no sólo de aquellas tres películas, sino de las miles de líneas que se abrieron gracias a ella: libros, más películas, series…

El miércoles 4 de mayo se homenajea en el mundo entero aquella cinta que se estrenó en 1977 y que le trajo horas de felicidad a millones de personas de varias generaciones. Por eso, Civitatis ha elaborado una lista con aquellos escenarios en los que se rodaron algunas de las escenas más icónicas de la saga, con la intención de que todos los fanáticos puedan viajar hasta allí y sentirse, aunque sea por un día, como el mismísimo Han Solo.

1. Parque Nacional de Redwood, California

Las secuoyas rojas, una de las especies más grandes del planeta, sirvieron para crear la atmósfera perfecta de Endor.

Cualquier seguidor de las películas recordará con cariño el hogar de los ewoks en ‘El Retorno del Jedi’. Pero el Parque Nacional de Redwood es más que un escenario de película. Allí, cientos de especies protegidas descansan bajo las ramas de sus enormes árboles, creando un espectáculo natural que ningún viajero puede perderse.

2. Plaza de España, Sevilla

A pesar de haberla modificado digitalmente, a quienes alguna vez pisaron la Plaza de España no les fue difícil reconocerla en ‘El Ataque de los Clones’. La localización española se convirtió en Naboo, el planeta en el que nació la princesa Amidala.

Diseñada por el arquitecto Anibal González entre 1914 y 1929, esta plaza sevillana es una de las principales atracciones de la ciudad, no sólo por su ‘papel’ en la cinta de Lucas sino por sus 50.000 m² de pura belleza.

3. Rub Al Khali, Al Dhafra

Conocido como el Cuartel Vacío, el desierto de Rub Al Khali es la extensión de arena más grande del mundo. Y si en general es un paisaje impresionante, las dunas fósiles de Al Wathba lo son aún más.

Durante el estrenó de ‘El despertar de la fuerza’, J.J. Abrams destacó lo interesante que le había resultado rodar en un escenario como Al Dhafra. Decía que aquel lugar mezclaba a la perfección el espíritu de la saga, el cual entendía como una mezcla entre western y cuento de fantasía.

4. Casas trogloditas, Matmata

Es probable que muchos fans de las películas pensasen que aquellas casas-cueva no eran reales sino un escenario creado para ambientar el interior del hogar de los Skywalker, cuando el protagonista le cuenta a sus padres que quiere unirse a la resistencia en el episodio IV.

Actualmente, la Casa de los Lars es un hotel llamado Sidi Driss donde el viajero puede hospedarse y disfrutar del decorado original sin apenas cambios desde aquellas escenas rodadas en los años 70.

5. Salar de Uyuni, los Andes

Los 12.000 kilómetros que forman este impresionante paisaje tuvieron su momento estelar durante el episodio VIII. El juego de espejos que caracteriza el salar de Uyuni sirvió para crear un final épico, a la altura de las leyendas aimaras que explican el origen de un lugar como ningún otro en el mundo.

6. Palacio real de Caserta, Nápoles

El interior de este palacio gigante (la residencia real más grande del mundo) se convirtió en el ambiente perfecto para recrear el Palacio Real de Naboo durante los episodios I y II.

De sus cientos de kilómetros cuadrados, la zona más reconocible es el Honor Grand Staircase, una escalera diseñada por Luigi Vanvitelli, considerada como la gran joya arquitectónica del palacio y principal atracción para los viajeros.

7. Valle de la Muerte, EE.UU

George Lucas tuvo claro que la dureza de este desierto estadounidense serviría para entender, a golpe de fotografía, las condiciones en las que crecieron los Skywalker.

Asomarse al mirador de Dante’s View (a 1.700 metros), disfrutar de los colores de Zabriskie Point o cruzar Badwater Basin a casi 60º sin morir en el intento… hacen que cualquier fanático empatice con el joven Luke como nunca lo había hecho.

8. Guilín, China

Este destino asiático que utilizaron para La Venganza de los Sith tiene truco. Y es que no se rodó literalmente allí sino que se utilizaron fotografías del río Li y las islas Krabi para recrear Kashyyyk o Planeta Wookiee C, territorio en el que nació Cheewacca y al que acudió el maestro Yoda durante el episodio III para participar en la batalla entre wookies y droides.

9. Finse, Noruega

Las vistas desde Finse son una maravilla. Por eso, el señor Lucas se inspiró en esta curiosa estación de tren, ubicada entre Oslo y Bergen, para crear el planeta Hoth de ‘El imperio contraataca’.

Miles de seguidores de la saga se acercan cada primavera (porque en invierno sería una tortura) hasta este pequeño pueblo del paisaje noruego con la intención de recrear las aventuras del jóven Skywalker en uno de los escenarios más icónicos de la cinta.

10. Roca de San Miguel, Irlanda

Conocida como Great Skelling, esta isla de roca fue el escenario en el que Luke enseña a Rey cómo usar sus poderes durante ‘El despertar de la fuerza’.

Situada al suroeste de Irlanda, la isla de Skeeling Michael ha visto crecer enormemente las visitas tras su aparición en la saga de George Lucas, convirtiéndose en parada obligatoria para todos los que soñaron alguna vez con ser aprendices de jedi.