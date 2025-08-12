Los 10 destinos que más salen en las películas: son escenarios únicos en el mundo
Que la poderosa industria hollywoodiense tenga en California su centro de operaciones desde el inicio de su historia hace que este estado norteamericano sea el que más presente esté en las películas. Las calles de Los Ángeles ocupan un lugar especial en nuestro imaginario cinematográfico colectivo gracias al Mulholland Drive del recientemente fallecido David Lynch, al Pulp Fiction de Tarantino o al autobús que no podía frenar (o explotaba) que conducía Sandra Bullock junto a Keanu Reeves en Speed. Nueva York le va a la zaga a California, con su puente de Brooklyn, su Central Park, su Wall Street o su Quinta Avenida convirtiéndose en un personaje más de multitud de cintas.
Observatorio Griffith, Los Ángeles
El que fuera el escenario del rebelde sin causa James Dean en la famosa cinta de 1955 lo fue también en Terminator (1984), LA Confidential (1997) y La La Land (2016). Sus vistas a la ciudad de Los Ángeles, a Hollywood y al Pacífico son parte de su atractivo cinematográfico.
Trafalgar Square, Londres
La plaza que conmemora la batalla de Trafalgar ha sido escenario de cintas como 101 dálmatas (1996), Wonder Woman (2017), V de Vendetta (2005), varias de James Bond…
Torre Eiffel, París
El símbolo parisino no puede faltar en toda película que se precie ambientada en la capital francesa. Amélie (2001), French Kiss (1995), Medianoche en París (2011) y Una cara con ángel (1957) son solo algunos ejemplos.
Gran Canal, Venecia
Desde The Tourist hasta The Italian Job (2003), pasando por Casino Royale (2006), Spider-Man: lejos de casa (2009), El talento de Mr. Ripley (1999), Locuras de verano (1955), el Casanova (1976) de Fellini…
Cruce de Shibuya, Tokio
Inmortalizado como nadie por Sofia Coppola en su Lost in Translation (2003), el famoso paso de cebra múltiple lo hemos podido ver también en The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006), Resident Evil: Afterlife (2010)…
Burj Khalifa, Dubái
El edificio más alto del mundo fue escalado por Tom Cruise en Misión: Imposible. Protocolo fantasma (2011) y destrozaba el London Eye en una de esas escenas apocalípticas de Independence Day: Contraataque (2016).
Ópera House, Sídney
Desde las recientes Cualquiera menos tú (2023) o Pacific Rim: Uprising (2018) hasta más antiguas, como Independence Day (1996), todas ellas han incorporado la Ópera de Sídney en su metraje, convirtiéndola en el monumento más cinematográfico fuera de Estados Unidos y Reino Unido.
Pirámides de Guiza, Egipto
En las dos versiones de Muerte en el Nilo (1978 y 2022) basadas en la novela de Agatha Christie, la Gran Pirámide de Guiza es protagonista. También en La espía que me amó (1977), con Roger Moore como 007, y en Jumper (2008), con Hayden Christensen teletransportándose por el mundo.
Cabo de Gata, Almería
De Lawrence de Arabia (1962) a Indiana Jones y la última cruzada (1989), pasando por multitud de westerns, el Cabo de Gata almeriense es también un clásico en películas a lo largo de todo el siglo XX.
Central Park, Nueva York
En 2018, el parque neoyorquino lideró un estudio sobre las localizaciones para cine y televisión más populares del mundo, apareciendo en 231 filmes, desde Love Story (1970), pasando por multitud de cintas de Woody Allen hasta llegar a Superman Returns (2006).
