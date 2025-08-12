Los 10 destinos que más salen en las películas: son escenarios únicos en el mundo

Que la poderosa industria hollywoodiense tenga en California su centro de operaciones desde el inicio de su historia hace que este estado norteamericano sea el que más presente esté en las películas. Las calles de Los Ángeles ocupan un lugar especial en nuestro imaginario cinematográfico colectivo gracias al Mulholland Drive del recientemente fallecido David Lynch, al Pulp Fiction de Tarantino o al autobús que no podía frenar (o explotaba) que conducía Sandra Bullock junto a Keanu Reeves en Speed. Nueva York le va a la zaga a California, con su puente de Brooklyn, su Central Park, su Wall Street o su Quinta Avenida convirtiéndose en un personaje más de multitud de cintas.