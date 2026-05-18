Los 10 destinos que hay que visitar antes de cumplir 50 años: son algunos de los lugares más asombrosos del mundo por su historia y su monumentalidad

Hay lugares que no impresionan por el lujo, sino por la sensación de pequeñez que provocan cuando se pone un pie en ellos. Son sitios donde la historia, la dimensión del territorio o la fuerza de la naturaleza producen auténtico asombro. Y sabemos cuáles son los viajes más épicos que hay que hacer antes de cumplir los 50. Toma nota.

Adriana Fernández

Diez destinos que dejan huella y deberías visitar antes de que sea demasiado tarde

Machu Picchu

La ciudad perdida de Perú no es solo una ruina arqueológica: es una ciudad suspendida entre montañas y nubes. La combinación de ingeniería inca, aislamiento y paisaje andino genera una sensación casi irreal cuando se contempla por primera vez.

No parece real, ni siquiera cuando estás cerca. / Istock

Petra

Atravesar el estrecho desfiladero del Siq y encontrarse de golpe con la monumental fachada del Tesoro en esta ciudad de Jordania, que literalmente está excavada en la roca es, posiblemente, una de las entradas más teatrales del mundo de los viajes. Y eso, tienes que hacerlo, aunque solo sa una vez en la vida.

Angkor Wat

El templo de Angkor Wat, que parece haber sido devorado por la selva, es mucho más que un templo. Está considerado como la mayor estructura religiosa jamás construida y uno de los tesoros arqueológicos más importantes del mundo. Hay que viajar hasta el noroeste de Camboya para admirar esta combinación única de espiritualidad, decadencia y naturaleza salvaje.

Es la mayor estructura religiosa jamás construida. / Istock / Dmitry Rukhlenko

Pirámides de Egipto

Quienes no hayan estado a los pies de las tres pirámides de Gizá no saben la sensación de seres diminutos que somos las personas comparadas con la magnitud de esta construcción, una obra maestra de la ingeniería de la antigüedad. Llevan en El Cairo más de 4.500 años y su construcción, todavía hoy, sigue pareciendo imposible

El Gran Cañón

Por muchos imitadores que haya en lo largo y ancho del mundo, nada es comparable a la autenticidad del Gran Cañón del Colorado, en Arizona. Más que una montaña rocosa de intenso color rojizo, es como una herida gigantesca abierta en la faz de la tierra por millones de años de erosión. Su valor geológico es incalculable.

Un paisaje esculpido por millones de años de erosión. / Istock / MiaoYun

Benarés

La ciudad habitada más antigua del mundo. Poco más hay que decir para considerar a Benarés (o Vanarasi) en esta lista. Pero con cautela: hay que mentalizarse antes de viajar hasta la que, posiblemente, es la ciudad más caótica, intensa y agotadora del mundo, donde los rituales y la espiritualidad de muestran sin filtros. Eso es lo que la hace tan fascinante e impactante.

Gran Muralla china

Viajar hasta China para contemplar el proyecto defensivo militar más grande y antiguo del mundo, es algo que hay que hacer una vez en la vida. La Gran Muralla China tiene más de 21.000 kilómetros y se construyó durante más de 2.000 años para proteger el imperio. El resultado es un hito arquitectónico que atraviesa montañas y desiertos, y que está reconocido como Patrimonio de la Humanidad.

Tan inmensa que parece no tener fin. / Istock / ZHAOJIANKANG

Isla de Pascua

Es uno de los lugares más aislados del planeta, una isla que flota en un extremo del océano Pacífico y a casi 4.000 kilómetros de distancia de Chile. Sus cerca de mil moáis (esas estatuas gigantes talladas en piedra volcánica) siguen siendo un misterio, igual que su enigmática cultura ancestral y su fascinante civilización. Cruzarse el mundo para sentir la energía de la isla es casi una obligación.

Estambul

Hay que ir hasta la ciudad más grande, poblada e histórica de Turquía para visitar Santa Sofía, una obra maestra de la arquitectura. Declarada Patrimonio de la Humanidad, fue construida en el siglo VI y durante casi mil años ostentó el título de ser la catedral ortodoxa más grande del mundo.

Una una obra maestra de la arquitectura. / Istock

Antártida

Imposible no incluir en esta lista de lugares para visitar antes de los 50 el fin del mundo. La Antártida representa los confines de la tierra como ningún otro lugar, en sentido físico y metafórico: silencio absoluto, hielo infinito y una naturaleza tan extraterrestre que se extingue por momentos. Y eso no es una metáfora.