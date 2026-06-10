10 destinos de Europa baratos y cómodos que triunfan entre los jubilados: plazas históricas, villas marineras y lugares para el descanso
Los rincones más especiales de España y Europa para disfrutar de la libertad y vivir nuevas experiencias
Viajar es una de las mejores medicinas para el cuerpo y la mente, sobre todo cuando llegas a la jubilación. Conocer nuevos lugares, mantenerse activo y socializar mejora la calidad de vida. Mientras que algunos buscan la máxima tranquilidad en un resort frente al mar, otros ven esta etapa como una oportunidad perfecta para realizar rutas de senderismo o explorar nuevas ciudades y su historia.
No necesitas pasarte horas y horas frente al ordenador eligiendo los hoteles y los destinos, sino que existen viajes organizados que te ofrecen una gran comodidad al incluir todos los servicios que necesitarás durante tu estancia. Por eso, en Viajar, hemos realizado una lista con los mejores destinos, no solo de España sino de Europa, para que puedas disfrutar de esta etapa con la mejor compañía.
Los destinos ideales para jubilados
Alicante
Situado en la Costa Blanca de España, es considerado uno de los mejores destinos de Europa para jubilarse gracias a su clima mediterráneo, su asequible coste de vida y unas zonas costeras espectaculares. Si buscas tranquilidad, precios baratos y una comunidad acogedora, este es tu destino ideal.
Málaga
Ciudad natal de cantantes como Pablo Alborán, esta ciudad situada en la Costa Sol, te ofrece una rica cultura con museos y una muy buena conexión de transportes. Es perfecta para un retiro urbano cerca del mar, además cuenta con una de las gastronomías más exquisitas de toda la zona.
Llanes
Si prefieres un destino más fresco y escapar del clima caliente de las zonas costeras, esta villa marina situada en el Principado de Asturias es ideal para ti. Destaca por sus impresionantes acantilados, playas y un casco histórico muy cómodo.
San Sebastián
Es ideal por su calidad de vida, seguridad y entorno natural, aunque exige tener un presupuesto alto debido a su alto coste de vida y al precio de la vivienda. Es reconocida como una ciudad amigable para las personas mayores. Tiene paseos llanos y accesibles junto al mar como La Concha, Ondarreta y el Paseo Nuevo, ideales para hacer ejercicio diario.
Islas Canarias
Lo mejor de Canarias es que cada isla tiene su propio encanto. Cualquiera de ellas puede ofrecerte la mejor jubilación: las ocho maravillas del Atlántico son únicas, desde La Palma hasta las playas vírgenes de La Graciosa. Es uno de los destinos favoritos de los jubilados para iniciar su retirada de la vida laboral, ofrece todo tipo de comodidades, seguridad, buenos servicios sanitarios y actividades de ocio para todos los gustos.
Oporto en Portugal
Una ciudad perfecta por su ambiente tranquilo, su gran riqueza cultural y un coste de vida mucho más accesible en comparación con otras capitales europeas. Combina su tradición ribereña, con la famosa gastronomía portuguesa y sus excelentes bodegas de vino.
La Toscana en Italia
Los paisajes de la Toscana son una auténtica pasada. Esta región no solo es famosa en todo el mundo por sus viñedos, sino que tiene muchísimo más que ofrecer para quienes deciden disfrutar aquí de su jubilación.
Muy cerca se encuentra Florencia, que cuenta con las obras de arte y arquitectura más increíbles del planeta. Además, tiene una preciosa zona de costa perfecta para darte un baño y disfrutar del sol.
Sicilia en Italia
Sin duda, si buscas tranquilidad, buenos paisajes y una gastronomía de 10, Sicilia es el mejor destino. Jubilarse aquí te permitirá ahorrar mientras paseas por sus playas de arena blanca. Es una de las regiones más baratas de Italia y cuenta con una gastronomía famosa por combinar ingredientes mediterráneos con influencias árabes, griegas y españolas.
Grecia
Fue elegida como el mejor país del mundo para vivir y jubilarse según el último "Global Retirement Index de International Living”. Se ha convertido en el destino favorito de muchísimos jubilados europeos que quieren empezar de cero. Y es que lo tiene todo: un clima mediterráneo increíble, una historia fascinante y paisajes que te dejaran con la boca abierta.
Además, cuenta con bastantes facilidades legales para mudarse, lo que lo convierte en el sitio ideal tanto si buscas descansar como si quieres vivir una experiencia totalmente nueva.
Mljet en Croacia
La isla croata de Mljet es un paraíso de aguas cristalinas perfecto para quienes buscan relajación, aventura y experiencias auténticas. El impresionante Parque Nacional de Mljet, donde se encuentran los lagos salados Veliko y Malo Jezero, está rodeado de grandes bosques y playas vírgenes como Saplunara.
Recorre a pie o en bicicleta los pintorescos senderos de la isla y visita sus pueblos, donde podrás comer los mejores mariscos frescos, aceite de oliva y vinos locales.
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