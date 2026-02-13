Las 10 ciudades más románticas del mundo: destinos perfectos para decir "sí, quiero"
Escenarios donde el tiempo se detiene, la luz acaricia y el amor parece parte del paisaje para el día donde los enamorados se asoman a la ventana.
Escaparse unos días basta para cambiar de aire y sumar recuerdos. A veces es un plan con amigos, otras una salida en familia, pero el resultado suele ser el mismo: volver con historias que apetece repetir. Y cuando el calendario marca febrero, el interés se desplaza hacia otro tipo de viaje: el que se hace en pareja y con intención romántica.
Para que no tengas que buscar demasiado, en Revista VIAJAR reunimos diez propuestas pensadas para celebrar San Valentín en escenarios especiales. Así solo te queda elegir el destino que más se adapte a tu romanticismo.
París, Francia
El cliché más hermoso del mundo. París respira romance en cada puente, esquina y café, convirtiendo cualquier paseo en una declaración de amor. Su historia milenaria, su arquitectura y su ritmo pausado la hacen eternamente irresistible. Caminar junto al Sena al atardecer, cruzar puentes históricos o perderse por Montmartre son experiencias que alimentan el imaginario romántico colectivo. Con la llegada de la primavera, la luz es suave y dorada, perfecta para disfrutar de terrazas y jardines en flor, aunque en París en pleno invierno sus cafés perfectamente alineados de cara al espectáculo de sus calles y sus gentes sigue siendo más que recomendable. Una visita al Museo del Louvre o un pícnic frente a la Torre Eiffel se convierten en momentos inolvidables en pareja. Al caer la noche, París se ilumina. Cena magret de pato o alta cocina francesa y duerme en el icónico Le Meurice. París no necesita presentación: es el idioma universal del amor.
Venecia, Italia
Amor líquido. Venecia es una ciudad que flota entre sueños, reflejada en un entramado de canales que han inspirado a poetas y artistas durante siglos. Fundada en el siglo V, conserva una belleza melancólica y atemporal. Lo que la hace profundamente romántica es su ritmo pausado: aquí todo invita a caminar despacio y a observar. Un paseo en góndola al amanecer o al atardecer, pidiendo un deseo de enamorados al pasar bajo el icónico puente Rialto o esa foto de pareja en el centro de la Plaza San Marcos con su Basílica a la espalda inicia el periplo por una ciudad hecha para enamorarse. Es obligatorio perderse por callejones silenciosos y descubrir pequeñas plazas o librerías como la de Acqua Alta. Cena risotto al nero di seppia junto al Gran Canal y duerme en el exclusivo Aman Venice. Venecia es el amor transformado en ciudad, delicado y eterno.
Kioto, Japón
Un amor que florece en silencio. Kioto es la definición de la elegancia serena y la belleza contenida. Antigua capital imperial, la ciudad destila armonía en cada templo, jardín zen y casa de té. Lo que la hace profundamente romántica es su quietud: aquí el tiempo parece ralentizarse, invitando a la contemplación compartida. Durante la primavera, los cerezos en flor tiñen calles y riberas de un rosa efímero, creando un escenario poético para paseos tranquilos. Recorrer el distrito de Gion al anochecer, entre faroles encendidos, es una experiencia íntima y evocadora. En Arashiyama, los caminos junto al río y el famoso bosque de bambú ofrecen momentos de conexión y silencio. Cena kaiseki, una experiencia gastronómica casi ceremonial, y duerme en Hoshinoya Kyoto. Kioto es un haiku dedicado al amor.
Praga, República Checa
Romántica por naturaleza, Praga seduce con una mezcla irresistible de historia, melancolía y belleza arquitectónica. Pasear por el Puente de Carlos sobre el río Moldava al amanecer, cuando la ciudad aún duerme, es uno de los momentos más especiales que puede vivir una pareja en esta ciudad. El castillo, el reloj astronómico y las torres góticas crean un escenario casi irreal, cargado de simbolismo. Fundada en el siglo IX, Praga combina el misterio medieval con un espíritu bohemio que se respira en cafés, librerías y salas de música clásica. Seguro que un simple paseo por sus calles os trasladará mentalmente a más de una escena cinematográfica. Un crucero por el río Moldava al atardecer permite contemplar la ciudad desde una perspectiva romántica y serena. Cena svíčková en un restaurante histórico y duerme en el sofisticado Aria Hotel. Praga es amor traducido a arquitectura y silencio compartido.
Buenos Aires, Argentina
Pasión y melancolía al compás del tango. Buenos Aires es una ciudad que se vive con intensidad emocional, donde el romance se expresa en gestos, miradas y música. Su alma europea se mezcla con un carácter latino vibrante, creando una identidad única. Pasear por barrios como San Telmo o Palermo invita a descubrir cafés históricos, librerías y plazas llenas de vida. De septiembre a diciembre, la ciudad florece y las jacarandas tiñen las avenidas de violeta. Una noche de tango en una milonga tradicional o un espectáculo íntimo es una experiencia imprescindible para parejas. Al atardecer, caminar junto al Río de la Plata ofrece momentos de calma y complicidad. Cena un bife de chorizo acompañado de un buen malbec y duerme en el elegante Palacio Duhau. Buenos Aires es amor en compás de 2x4: intenso, nostálgico y profundamente seductor.
Verona, Italia
La ciudad de Romeo y Julieta es, sencillamente, el símbolo del amor eterno. Verona combina ruinas romanas, plazas animadas y balcones que aún parecen susurrar versos de Shakespeare. Declarada Patrimonio de la Humanidad, es una ciudad elegante y apasionada, ideal para una escapada romántica. Pasear por su casco histórico, cruzar puentes sobre el río Adigio como el famoso Puente de Piedra o visitar la mítica Casa de Julieta, con su balcón del suicidio, forman parte del ritual amoroso. No debemos olvidar que como toda ciudad italiana también cuenta con su Anfiteatro romano y, en este caso, es uno de los más grandes de Italia (el Arena Verona). En los alrededores, el Lago di Garda ofrece paisajes bucólicos para una escapada en pareja. Cena risotto all’Amarone con vino local y duerme en el clásico Due Torri Hotel. Verona es el amor escrito en piedra, tradición y promesas eternas.
Marrakech, Marruecos
Exótica, intensa y profundamente sensorial, Marrakech es una ciudad donde el romance se vive con los cinco sentidos. Su medina, Patrimonio de la Humanidad, es un laberinto de aromas, colores y sonidos que invita a perderse sin prisas. Fundada en el siglo XI, combina tradición, misterio y una energía vibrante que se transforma al caer la noche. Generalmente, incluso en febrero, el clima es benigno para descubrir palacios, jardines y zocos. Pasear de la mano por el Jardín Majorelle o compartir un té a la menta en una terraza frente a la plaza Jemaa el-Fna son experiencias inolvidables. En los alrededores, una escapada al Atlas permite vivir momentos íntimos entre aldeas bereberes y paisajes majestuosos. Cena tajine de cordero a la luz de las velas y duerme en el legendario La Mamounia. Marrakech es el romance en clave oriental, intenso y envolvente.
Florencia, Italia
Florencia es una declaración de amor al arte, a la belleza y al tiempo compartido. Cuna del Renacimiento, invita a pasear abrazados entre palacios de piedra dorada, talleres artesanos y plazas donde la vida transcurre con elegancia pausada. Cruzar el Ponte Vecchio al atardecer, cuando el río Arno se tiñe de tonos ámbar, es uno de sus rituales más románticos. La Piazza Santo Spirito, animada y auténtica, es perfecta para sentir la Florencia más local. Una visita privada a la Galería Uffizi o un paseo por los Jardines de Boboli regalan momentos de intimidad cultural. Descubre un histórico taller de papel marmoleado (Bottega d’Arte Maselli o Il Papiro) o de orfebrería florentina. Para cenar, reserva mesa en La Buca dell’Orafo, donde la cocina toscana brilla con elegancia, acompañada de un Chianti Classico, el gran vino de la región. Para dormir, el refinado Hotel Savoy, con vistas al Duomo, convierte la escapada en un recuerdo eterno.
Brujas, Bélgica
Un cuento medieval que nunca envejece. Brujas es una ciudad detenida en el tiempo, donde los canales, los puentes de piedra y las casas góticas componen una armonía íntima y delicada. El tamaño de esta ciudad la convierte en un destino perfecto para pasear sin rumbo, siempre de la mano, descubriendo rincones silenciosos y fachadas reflejadas en el agua. En febrero, durante las horas de luz, esta realza los tonos ocres y verdes de la ciudad, mientras los cisnes navegan lentamente por los canales. Un paseo en barca por estas mismas vías al atardecer es una experiencia esencial para enamorados. Las plazas esconden cafés históricos, como el centenario Métropole, ideales para una pausa dulce con chocolate belga. Al caer la noche, las calles empedradas se iluminan con discreción y el ambiente se vuelve aún más íntimo. Cena moules-frites (mejillones con patatas fritas) en una taberna tradicional y duerme en el elegante Hotel Dukes’ Palace. Brujas es la postal perfecta del romanticismo europeo.
San Petersubrgo, Rusia
San Petersburgo, conocida como la Venecia del Norte, deslumbra con palacios imperiales, canales y noches blancas. Fundada por Pedro el Grande, su elegancia neoclásica y su aire melancólico la hacen irresistible. En los alrededores, el Palacio de Peterhof recuerda la grandeza zarista. Para una experiencia perfecta, cena blinis con caviar y duerme en Belmond Grand Hotel Europe. Completa la experiencia paseando por la Avenida Nevski al atardecer, cuando sus fachadas pastel se tiñen de oro y la ciudad late con suavidad. Un crucero nocturno por los canales y el río Nevá permite contemplar los puentes levadizos como un espectáculo casi teatral. El Museo del Hermitage, antiguo Palacio de Invierno, invita a perderse entre salas infinitas de arte y silencio compartido. Para un momento especial, asiste a un ballet en el Teatro Mariinski o disfruta de un café histórico en el famoso Café Literario, frecuentado en su momento, por figuras de la literatura de la talla de Dostoievski o Pushkin. Y todo ello… a un paso de la Catedral de Kazán. A pesar de su belleza y romanticismo, deberemos estar atentos a la evolución geopolítica del destino para decidir viajar o no en el momento en el que queramos disfrutar de esta bella ciudad.
Síguele la pista
Lo último