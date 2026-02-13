Las 10 ciudades más románticas del mundo: destinos perfectos para decir "sí, quiero"

San Petersburgo, conocida como la Venecia del Norte, deslumbra con palacios imperiales, canales y noches blancas. Fundada por Pedro el Grande, su elegancia neoclásica y su aire melancólico la hacen irresistible. En los alrededores, el Palacio de Peterhof recuerda la grandeza zarista. Para una experiencia perfecta, cena blinis con caviar y duerme en Belmond Grand Hotel Europe. Completa la experiencia paseando por la Avenida Nevski al atardecer, cuando sus fachadas pastel se tiñen de oro y la ciudad late con suavidad. Un crucero nocturno por los canales y el río Nevá permite contemplar los puentes levadizos como un espectáculo casi teatral. El Museo del Hermitage, antiguo Palacio de Invierno, invita a perderse entre salas infinitas de arte y silencio compartido. Para un momento especial, asiste a un ballet en el Teatro Mariinski o disfruta de un café histórico en el famoso Café Literario, frecuentado en su momento, por figuras de la literatura de la talla de Dostoievski o Pushkin. Y todo ello… a un paso de la Catedral de Kazán. A pesar de su belleza y romanticismo, deberemos estar atentos a la evolución geopolítica del destino para decidir viajar o no en el momento en el que queramos disfrutar de esta bella ciudad.