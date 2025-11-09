10 ciudades del mundo que se han reinventado y parecen otras

A menudo a la sombra de París, Lyon se impone hoy como capital cultural y gastronómica. Las Nuits Sonores animan cada primavera sus antiguas fábricas al ritmo de la música electrónica, el Festival Lumière celebra el cine en la ciudad de los hermanos Lumière y la Bienal de la Danza convierte sus calles en un gran escenario. Y, por supuesto, sus bouchons la confirman como capital mundial de la gastronomía.