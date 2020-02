¿Sin pareja en San Valentín? Las 10 ciudades europeas donde más se liga

El día de San Valentín está a la vuelta de la esquina, y puede ser una festividad difícil de digerir cuando te pilla sin pareja y te toca hacer de espectador mientras se sucede un alarde de romanticismo tras otro. Te puedes quedar en casa lamentándote y pensando en tus ex, pero nosotros te proponemos una alternativa mejor; cambiar de aires y abrirte a las posibilidades que algunos destinos te pueden ofrecer para conocer otros solteros y solteras que probablemente estén pensando exactamente lo mismo que tú.

Para aumentar tu probabilidad de éxito, Holidu ha llevado a cabo un meta-estudio de las ciudades europeas donde resulta más fácil encontrar el amor, aunando las menciones y las posiciones obtenidas por alrededor de 80 ciudades europeas en más de una decena de estudios distintos y complementándolos con los precios medios de alojamiento en cada ciudad ¡Haz las maletas que tienes a cupido de tu parte!

Berlín - 45 puntos

Se conforma como una ciudad con una vida nocturna ajetreada que está repleta de bares que destacan por su originalidad y su creatividad. ¿Quieres salir de fiesta con otros solteros? El mayor evento para los solteros exigentes de la ciudad se llama "Fisch sucht Fahrrad" (pez busca la bicicleta) y se celebra con frecuencia mensual.

En el día de San Valentín lo celebran por todo lo alto con una edición especial, así que estás de suerte, sólo asegúrate de comprar los tickets antes porque hay muchos peces en este mar. En esta alocada y transgresora ciudad, poco más de la mitad de la población se declara soltera y hay cientos de locales donde la fiesta continúa hasta bien entrado el día. Nuestro club favorito: Sísifo! donde puedes disfrutar del techno más underground.

Precio medio por noche de alojamiento: 57 euros

Praga - 35 puntos

Praga, en segunda posición, se conforma como otra de las ciudades donde encontrar al amor de tu vida. Allí tienes multitud clubes y bares donde disfrutar de una noche para el recuerdo, ya que entre los clubes de la ciudad hay nada menos que ¡veinte locales con una valoración de 4,5 o más estrellas en Google! No te pierdas la Capilla de los Espejos en Klementinum, es un lugar estupendo para disfrutar de un buen concierto de jazz.

Todos los monumentos están concentrados en la parte antigua de la ciudad, por lo que no tienes que caminar mucho por sus callejones para visitarlos, lo que hace de Praga un destino genial para un viaje de un día. Aún así, si te animas a hacer noche para celebrar San Valentín, tienes una fiesta llamada Red organizada en el restaurante Mr. A., con música en vivo.

Precio medio por noche de alojamiento: 37 euros

Londres - 30 puntos

Inglaterra no es el país de los solteros y solteras de oro, ya que no cuentan con un alto porcentaje de solteros. Sin embargo, la ciudad de Londres es otra historia y presume de una proporción de 44,1% de solteros. ¿Viajas solo a Londres? Entonces tienes bastantes opciones... Y si la cosa no cuaja tienes joyas culturales gratuitas por doquier, como la Tate Modern o el Museo británico. Según los datos de Google Maps tienes alrededor de 250 clubes y bares donde disfrutar (y ligar) hasta altas horas de la noche.

¿Eres de los que prefiere ir a contracorriente? No hay problema, en Londres están organizando un “pub crawl” anti San Valentín para solteros de oro como tú. Nuestro club favorito: XOYO, en la calle Cowper (distrito de Islington) donde DJs internacionales deleitan a la clientela con música techno o house.

Precio medio por noche de alojamiento: 48,33 euros

París - 28 puntos

Si escuchas que llaman "¡Chérie!" detrás de ti la cosa pinta bien. ¡Quédate donde estás y date la vuelta! Así es como coquetean los franceses y las francesas. A París se la conoce como la ciudad del amor, pero eso no quiere decir lo tengas que haber encontrado antes de visitarla, ya que el 51,8% de los parisinos y parisinas están solteros y enteros. En el distrito de Le Marais puedes pasear por las galerías, boutiques y plazas más de moda de la ciudad.

Cuando cae la noche, Chez Georges es un acogedor bar con estupendos vinos donde encontrarás un ambiente estudiantil y desenfadado. En la misma calle, Rue de Canettes, hay más bares que abren hasta tarde por si tienes ganas de trasnochar. ¿Te gusta la música en vivo? Bizz'art es el local perfecto para tí Además está en el Canal Saint Martin, donde hay mucha vidilla nocturna.

Precio medio por noche de alojamiento: 111,11 euros

Barcelona - 27 puntos

Estaba tardando en aparecer en esta clasificación una ciudad española, y es que con la labia y el encanto que nos caracteriza encontrar el amor debe ser 'facil'. Nuestra cultura cercana y nuestras tradiciones como ir de tapas lo ponen más fácil para entablar conversación con posibles ligues de lo que resulta fuera de nuestras fronteras. Barcelona tiene mucho que descubrir durante el día, con rincones como el Barri Gotic, precioso con sus callejones estrechos, sus bares de moda, sus tapas y sus clubes.

Allí podrás también pasar noches inolvidables en bares como el Nevermind, un bullicioso local macarra y alternativo estupendo para calentar motores y romper el hielo, con su paredes cubiertas de grafitis, monopatines que le dan un aire urbano-industrial y su música grunge y rock de los 90.

Precio medio por noche de alojamiento: 102 euros

Budapest - 25 puntos

Budapest es conocida por sus manantiales naturales donde mimar tu cuerpo después de un duro día de caminata recorriendo la ciudad de cabo a rabo. Después una relajante sauna habrás recobrado toda la energía necesaria para salir a comerte la noche. Uno de los clásicos de la vida nocturna en Budapest son sus múltiples edificios abandonados transformados en clubes y bares que le han devuelto la vida a las ruinas.

Salir de fiesta por aquí es una manera estupenda de conocer el Budapest más auténtico y es un ambiente relajado que te lo pone fácil para conocer gente. El distrito VII es el barrio judío y también se llena de fiesteros cuando se pone el sol. Un local que merece la pena visitar, es el Szimpla Kert, toda una atracción turística y el más antiguo y popular de los denominados bares-ruina. Además, organiza noches de música en vivo, noches de cine y tiene hasta galerías de arte. Otra buena recomendación es el Instant club, un complejo reformado a partir de 2 casas con decoración teatral, 6 barras, 3 pistas de baile y 2 jardines. Allí la noche comienza con música en vivo y gradualmente se va transformando en una rave.

Precio medio por noche de alojamiento: 41 euros

Amsterdam - 21 puntos

En De Pijp estás en el lugar correcto para enganchar un pub con el siguiente ya que tienes montones y a escasa distancia el uno del otro. Los fines de semana están abiertos hasta tarde, así que puedes salir a bailar hasta que te sobren los zapatos. Para San Valentín tienes montones de eventos de citas rápidas donde conocer a otros solteros. En Amsterdam, 1 de cada 4 adultos se declara soltero, así que la suerte está de tu lado.

El bar Bukowski en el Oosterpark, por ejemplo, es un buen lugar para entablar conversación, también en Javastraat encontrarás restaurantes y bares de lo más acogedores donde poner a prueba tus técnicas de seducción.

Precio medio por noche de alojamiento: 134 euros

Sevilla - 20 puntos

Sevilla es una ciudad sureña de sangre caliente, llena de vida, especialmente por la noche cuando toma sus calles la gente joven con mucho arte y con ganas de coquetear. Puedes empezar la noche tranquilamente con unas tapas en El Rinconcillo o en la Alameda de Hércules rodeada de pubs de moda, como los 100 Cocktelitos.

Aquí te puedes tomar cócteles enormes a precios reducidos. Otra opción es el misterioso bar La Bicicleteria, perfecto para echar una cerveza y charlar con la gente. El letrero dice "sólo para socios", pero no te dejes intimidar. Sólo tienes que tocar el timbre y siempre que no esté demasiado lleno te dejarán pasar.

Precio medio por noche de alojamiento: 35 euros

Madrid - 16 puntos

En Madrid puedes hacer de todo menos aburrirte. Durante el día puedes visitar infinidad de museos, como El Prado y el Reina Sofía, y por la noche puedes descubrir otra cara de la capital de la mano de sus barrios de moda; Chueca y Malasaña, siempre llenos de vida, con sus terrazas, bares alternativos y tiendas vintage.

A la vuelta de la esquina está nuestro club favorito para mover las caderas: el Teatro Kapital. Este antiguo teatro tiene múltiples salas con DJ's que tocan diferentes estilos de música así que te guste la que te guste te tienen cubierto.

Precio medio por noche de alojamiento: 155 euros

Reykjavik - 15 puntos

Ponemos fin a la clasificación con Reykjavik, que es una ciudad pequeñita, que poco tiene que ver con metrópolis como Londres o París. Eso tiene la ventaja de que es un poco más segura y tiene una vida nocturna súper concentrada en la misma zona, en torno a la calle de compras Laugavegur.

Por eso lo mejor es que aproveches y vayas de un bar a otro tomándote una cervecita en cada uno, y así te da menos corte entrarle a quien te haga ojitos, total si la cosa no cuaja cambias de bar y santas pascuas. El mejor para empezar es The Secret Cellar dónde puedes dejar la vergüenza atrás dando la nota en su karaoke.

Precio medio por noche de alojamiento: 75 euros