Las 10 ciudades a las que ya no deberías viajar después de los 70 años: no son ciudades prohibidas, pero el calor extremo, la altitud y las largas caminatas pueden ser demasiado exigentes según la edad

Viajar siempre es un placer. Pero es importante tener en cuenta una serie de factores si no queremos que la experiencia no sea todo lo gratificante que debería. Y ahí es donde la edad sí que juega un papel determinante a la hora de elegir unos lugares u otros para viajar. Porque no es lo mismo viajar con 20 años, que con 30, 50 o 70.

No es que haya destinos prohibidos según la edad, pero sí que es cierto que hay factores que condicionan, como el calor, las largas distancias o el bullicio. Y creemos que estas ciudades no serían las más adecuadas para viajar cuando ya se han cumplido los 70 años. Toma nota.

Sara Fernández García

Los destinos a los que no deberías viajar a partir de los 70

Lhasa

Quién no querría viajar hasta la capital del Tíbet, en China, alguna vez… De acuerdo, pero es importante hacerlo con la edad correcta, porque teniendo en cuenta que Lhasa es la segunda ciudad más alta de Asia y una de las más altas del mundo (está a más de 3650 metros de altitud), la condición pulmonar que requiere, incluso a personas jóvenes y sanas, es extrema debido a la falta real de oxígeno a esas alturas. Eso sí, llegar y verse rodeado por el majestuoso paisaje que dibujan las montañas del Himalaya no se puede comparar a nada.

Espectacular, pero una de las ciudades más altas del mundo. / Istock / Didier Marti

La Paz

Con La Paz sucede algo similar. Y es que la capital de Bolivia, ubicada en un cañón de la cordillera de los Andes, es de hecho la capital administrativa más alta del mundo. Esto tiene sus ventajas: un clima fresco de montaña y vistas panorámicas espectaculares de los Andes. Pero a cambio, exige estar en muy buena condición física. Menos mal que cuenta con una moderna red de teleféricos urbanos, la más extensa del mundo.

Bangkok

La capital de Tailandia es un espectáculo: ciudad de templos y pagodas doradas, el río de los Reyes, los mercados al aire libre, la mejor comida callejera del mundo, una interesante tradición budista… Es una de esas ciudades que nunca duermen, ni siquiera de noche. Sin embargo, el calor y el tráfico intenso hacen que moverse por ella no sea todo lo fácil que uno quisiera. Y eso es para tenerlo muy en cuenta antes de viajar hasta allí.

Esto es Bangkok. / Istock / TERADAT_SANTIVIVUT

Nueva Delhi

Es la ciudad más poblada de la India, y la quinta con más habitantes de todo el mundo. Eso, inevitablemente, es sinónimo de ruido y caos, algo que puede convertirse en un hándicap para muchos viajeros. Si a ello le sumas que en determinadas épocas puede presentar un calor extremo y que la contaminación según la época también puede ser muy elevada, condiciona cualquier intención de viaje si se tienen más de 70 años.

El Cairo

Pasear por las pirámides de Giza, entrar en el Gran Museo Egipcio, perderse por el gran bazar de Jan el-Jalili … El Cairo es una ciudad infinita, incansable e inabarcable. Y eso solo la capital, porque cómo no ir hasta Abu Simbel o Luxor ya que viajas hasta este rincón de Oriente Medio. Sin embargo, el tráfico intenso y las altísimas temperaturas son para tenerlas, muy en cuenta, sobre todo si se tiene cierta edad.

El Cairo es mucho Cairo. / Istock / Givaga

Marrakech

Marrakech es una de las ciudades más atractivas del norte de África porque ofrece una mezcla muy intensa de historia, cultura, gastronomía y ambiente. La plaza Jemaa el-Fnaa o la Medida son sencillamente imprescindibles para visitar y, aunque perderse forma parte de la experiencia, puede ser un hándicap. El exceso de bullicio en las calles, los lugares laberínticos y el notable aumento de las temperaturas (sobre todo en verano) pueden no ser demasiado adecuados a partir de los 70.

Manila

La capital de Filipinas no es de las que suelen aparecer en las listas de las ciudades más bonitas del mundo, pero sí puede ser una de las más interesantes de visitar una vez en la vida. La fusión tan brutal entre oriente y occidente (Filipinas fue colonia española durante más de tres siglos) es muy difícil de encontrar en otra ciudad de Asia. Pero la humedad elevada y los desplazamientos lentos por culpa del tráfico no lo ponen demasiado fácil.

El tráfico es uno de los grandes condicionantes de Manila. / Istock

Katmandú

La capital y ciudad más grande de Nepal es interesante porque ofrece una combinación poco común de espiritualidad, historia, cultura viva y acceso a algunas de las montañas más impresionantes del planeta. No es una ciudad que destaque por el lujo o la modernidad, sino por su atmósfera única y por su patrimonio excepcional. Pero su infraestructura irregular y el terreno montañoso son condicionantes, sin duda.

Dubái

Dubái es una de esas ciudades que no se pueden comparar a ninguna otra, una imprescindible en la lista de sitios a los que hay que ir al menos una vez en la vida. Más que una ciudad, es un experimento urbano llevado al extremo y al exceso: suyos son algunos de los proyectos más ambiciosos del mundo, desde el Burj Khalifa al Palm Jumeirah. Lo sorprendente es que la ciudad parece emerger desde el centro del desierto, como si fuera un oasis de acero y cristal. Puede que no sea la ciudad más bonita del mundo, pero sí una de las más singulares. Sin embargo, el excesivo calor que hace durante todo el año sí que puede ser un problema.

Todo es posible en Dubai. / Istock / Joni Rantasalo

Ciudad de México

No hay duda de que Ciudad de México es una de las grandes capitales del planeta. Su gastronomía está considerada una de las mejores del mundo, pero es que en historia no se queda atrás: los restos de las civilizaciones precolombinas se remontan más de 4000 años atrás en el tiempo. Eso es sinónimo de cultura, tradiciones, carácter popular, artesanía… Pero la altitud a la que se encuentra la ciudad (a más de 2200 metros) y las grandes distancias son para tener en cuenta.