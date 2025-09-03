Las 10 calles del mundo que debes pasear, obligatoriamente, una vez en la vida
Paradas indispensables si viajas a alguno de estos sitios, perfectos para recorrer de extremo a extremo y disfrutar de algunas de las calles más impresionantes del mundo.
Perderse por las calles de una ciudad o pueblo es uno de los mejores planes que podemos hacer para descubrir ubicaciones únicas y lugares increíbles. Algunas tan llamativas como Champs-Élysées en París, o el Cruce de Shibuya en Tokio, son paradas indispensables en tu viaje a estas ciudades. Pero si lo que quieres es visitar alguna de las avenidas más emblemáticas del mundo, esta lista de las 10 calles por las que debes pasear está hecha para ti.
Desde Estados Unidos hasta Japón, pasando por Brasil, Grecia o Marruecos, estas calles son el reflejo de la vida y tradición de cada ciudad, lugares donde no tomar más de una foto será una tarea prácticamente imposible.
Lombard Street, San Francisco
Comenzamos la lista con esta curiosa y zigzagueante calle en el norte de California. Lombard Street tiene una longitud de aproximadamente 5 kilómetros de largo, y aunque para un peatón sea todo un espectáculo visual, esta calle con una característica forma ondulante de serpiente o lombriz puede ser la peor pesadilla para los vehículos.
Washington Street, Nueva York
Un recorrido tan único como característico, esta calle ha sido escenario de múltiples escenas en películas, series o videojuegos. Ubicada en el corazón de Estados Unidos, esta impresionante avenida nos permite disfrutar del imponente puente de Manhattan desde uno de los puntos más privilegiados de la ciudad.
Rua do Bom Jesus, Brasil
Una empedrada y colorida calle de la ciudad de Recife donde rodearte de buen ambiente, sol y energía. Sus edificios son altos, acogedores y tradicionales, llenos de color y vida. Si tienes suerte puedes visitarla durante sus ferias, que añade aún más esa sensación de festividad y alegría tan reconocible de Brasil.
Calles peatonales de Águeda, Portugal
Un espacio donde en caso de lluvia, desde luego acabarás sin que te haya tocado ni una gota. Esta calle en Águeda sigue la misma línea que la Rua do Bom Jesus, pues no falta ni color ni vida, y todo gracias a sus cientos de paraguas que tapan el cielo para teñir de colores su calle.
Calle mercado de Molivos, Grecia
Esta calle es sinónimo de vida y naturaleza. Repleta de enormes y frondosos árboles, presenta un panorama ideal si estás buscando un lugar natural donde desconectar y pasar el día. Ubicada en la ciudad de Molivos, cuenta con una amplia variedad de mercados locales donde comprar y probar sus productos naturales y de la más alta calidad.
Fifth Avenue, Nueva York
Se vuelve a colar en esta lista Nueva York, pero esta vez con la Fifth Avenue (Quinta avenida), otra de las más características del mundo. Paseando por esta calle encontraremos edificios tan emblemáticos como el Empire State Building, el Rockefeller Center o el Metropolitan Museum of Art. Además, en esta calle podemos encontrar tiendas de lujo y desde ella, podremos visitar Central Park.
Ishibe kōji, Kioto
Si pensamos en Japón, lo primero que visualizamos es esta calle. Ishibe kōji representa tradición, cultura y belleza, un paraíso para los amantes de la historia japonesa donde disfrutar de edificios como el Templo Chionin o el famoso Templo Kiyomizudera. Con acogedoras casas de madera, este lugar es uno de los barrios más importantes de Japón.
Calles azules, Chefchaouen
Un nombre que no le podía ir mejor. Este paraíso azul repleto de vegetación, casas acogedoras y ambiente tranquilo y relajado es perfecto para perderse por ellas. Un lugar que transmite calma y relajación por donde pasean sus habitantes del barrio.
Caminito, Argentina
Otro de los lugares que transmite color, alegría y vida. Un recorrido que te levantará el ánimo a medida que avances por sus calles. La energía que se respira este lugar es única en todo el mundo y en él podrás disfrutar de los diferentes puestos que forman sus calles.
Rua da Bica de Belo Duarte, Portugal
Finalizamos este impresionante listado en Portugal, concretamente en Lisboa para disfrutar de esta estrecha pero llamativa calle. Por ella pasa un elevador precioso que nos permite apreciar la belleza de este espacio de forma más cómoda y relajada.
Estos destinos son ideales si buscas recorrer las calles más emblemáticas del mundo, con edificios sorprendentes repletos de vida, energía y, sobre todo, belleza.
Síguele la pista
Lo último