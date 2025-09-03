Las 10 calles del mundo que debes pasear, obligatoriamente, una vez en la vida

Perderse por las calles de una ciudad o pueblo es uno de los mejores planes que podemos hacer para descubrir ubicaciones únicas y lugares increíbles. Algunas tan llamativas como Champs-Élysées en París, o el Cruce de Shibuya en Tokio, son paradas indispensables en tu viaje a estas ciudades. Pero si lo que quieres es visitar alguna de las avenidas más emblemáticas del mundo, esta lista de las 10 calles por las que debes pasear está hecha para ti.