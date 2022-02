Costa Rica es puro Caribe ¡Gana un viaje para dos personas y descúbrelo!

¿Imaginas volar a Costa Rica y pasar seis días con tu pareja? Eso es lo que te ofrecemos en este concurso, la posibilidad de descubrir, gratis y de una manera diferentes, uno de los países más apetecibles del mundo. El litoral del Caribe costarricense se extiende entre los ríos San Juan y Sixaola. Más de 200 kilómetros de costa en los que el color de las casas, el ritmo del día a día, la gastronomía, la música que suena en sus calles y el clima se conjugan para mostrar una cara bien diferenciada de la del resto del país.

Las mejores playas, aquellas que solemos identificar con la etiqueta de paradisíacas, están en el sur. En el norte quedan las más salvajes, en las que biólogos y naturalistas suman esfuerzos para que se pueda seguir asistiendo a uno de los mayores espectáculos que ofrece la naturaleza de Costa Rica: la llegada de las tortugas marinas para desovar, la eclosión de los huevos y el desfile de las pequeñas tortugas intentando alcanzar la protección del mar para tener una mínima oportunidad de ser la escogida, solo una entre mil llegará a edad adulta.

Música, buceo y gastronomía

Al sur de Puerto Viejo de Talamanca encontramos el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, un espacio natural único por la singularidad de los ecosistemas que protege, incluyendo el único manglar intacto del Atlántico, un arrecife de coral, un bosque lluvioso de tierras bajas, pantanos donde crecen dos escasos tipos de palma y un humedal. Tiene acceso por sus dos extremos, desde las localidades que dan nombre a la reserva y en ella no resulta extraño ver tucanes y otras vistosas aves y a las familias de monos pasando de árbol en árbol hasta llegar a la misma orilla de la playa.

Pero la biodiversidad de este país se extiende también a los fondos submarinos: la variedad de vida que se da gracias al arrecife, con especies tan hermosas como el pez ángel o el pez loro azul, convierten el buceo y esnórquel en dos de las actividades más populares. Además, olas de tubo como la conocida como Salsa Brava han llamado la atención de surfistas de todo el mundo, dando un especial ambiente a las playas de Chiquita, Punta Uva y Cocles. Puerto Viejo es uno de esos lugares idílicos de los que cuesta marcharse: cuenta con buenas playas, una destacada gastronomía y chiringuitos donde no deja de sonar la música calypso, popularizada por Walter Ferguson ‘Gavitt’. El autor de temas como Cabin in the wata es uno de los personajes más queridos de la localidad.

Al norte de Puerto Viejo, la naturaleza de Cahuita está bajo el amparo de la máxima figura costarricense en lo que a protección se refiere, la de parque nacional. Sus playas cuentan con largos tramos de arena blanca, agua de color turquesa y palmeras doblándose hacia el mar. Cahuita está considerado uno de los espacios naturales más bellos de Centroamérica, su territorio protege la zona terrestre –por el valor de sus especies de flora y fauna–, y la marítima por su arrecife de coral, uno de los tres que hay en la costa caribeña.

El paraíso de las tortugas

El visitante puede recorrer los senderos del parque de manera sencilla y autoguiada, disfrutando del bosque tropical húmedo, pero si se quiere practicar esnórquel hay que hacerlo acompañados por uno de los guías autorizados. En la zona norte del litoral caribeño hay dos importantes puntos para conocer los trabajos que se están desarrollando para la protección de las tortugas marinas, la Reserva Pacuare y el Parque Nacional Tortuguero, ambos accesibles únicamente en barca o en avioneta en el caso de Tortuguero. El alojamiento en Pacuare es austero, unas simples cabañas de madera con unas camas con mosquitera, pero permite vivir una experiencia inmersiva en una estación de investigación.

Un solo dato es suficiente para entender la importancia de este tipo de centros: cuando iniciaron los trabajos, el porcentaje de saqueo de los huevos de tortuga en Pacuare era del 95%, además de ser una fuente de alimentación se les atribuían poderes afrodisiacos. Actualmente, gracias a la implicación de investigadores de todo el mundo y de la población local, ese porcentaje se ha invertido. Desde primera hora de la mañana recorren la playa en busca de rastros de tortuga para trasladar los huevos de la puesta a zonas seguras y monitorizadas. Como país pionero en el desarrollo de prácticas sostenibles en todos los ámbitos, Costa Rica tiene en la divulgación y la educación de las poblaciones locales, sobre todo de sus integrantes más jóvenes, dos de sus grandes pilares. Esto es especialmente evidente en Tortuguero, en sus calles podemos ver coloridos murales de tortugas y a toda la gente implicada, de una manera u otra, en la protección de los quelonios.

En barco entre los canales de Tortuguero

El Parque Nacional Tortuguero fue creado, en 1970, para proteger la importante población de tortugas marinas que llega a su costa para desovar. Allí se dan cita cuatro de las cinco especies que llegan a las playas del país para anidar. Con ligeras variaciones, la llegada se produce entre los meses de marzo y octubre. La población más destacada es la de tortuga verde, con más de 100.000 ejemplares anuales. El acceso a las playas de Tortuguero está cerrado durante doce horas, a partir de las seis de la tarde, coincidiendo con el momento de la llegada y puesta de las tortugas. Con guías especializados, que dirigen a los visitantes en todo momento, es posible ver el extraordinario momento del desove. Es una actividad que se desarrolla de noche, con la ayuda de una luz roja que es la única que no molesta a los animales.

El otro gran atractivo del parque nacional es recorrer su intrincada red de canales en una embarcación sin motor. Únicamente se visita el uno por ciento del territorio protegido, pero en una excursión de unas pocas horas se pueden observar numerosas especies de aves —se han contabilizado hasta cuatrocientas—, caimanes o la pequeña y llamativa rana flecha roja y azul, conocida como “blue jeans” por su patrón cromático más frecuente. ¡Pura vida, puro Caribe!

¿Quieres vivir la 'Pura Vida'?

Costa Rica ofrece cientos de atractivos que hacen de ella un lugar al que todo mortal desearía viajar. Y ahora puedes hacerlo con el viaje para dos personas que estamos sorteando en nuestro Instagram.

¿Quieres saber qué incluye? ¡Atentos!

- Billetes de avión Madrid - San José - Madrid

- 6 noches de alojamiento en régimen de alojamiento y desayuno

- Todos los traslados incluidos

Visitaréis los siguientes lugares:

- San José, donde se disfrutarán de dos noches en régimen de alojamiento y desayuno

- El Volcán Arenal, en La Fortuna, donde se pasarán otras dos noches en régimen de

alojamiento y desayuno

- El viaje terminará en Playa Tamarindo, con régimen de alojamiento y desayuno

Para participar