VIAJAR a medida: haz realidad los viajes que siempre has leído

Al frente de esta visión compartida, se encuentran perfiles claves del sector. Por un lado, David Hernández, CEO de Pangea, quien junto a su equipo lleva una década defendiendo que el futuro del viaje pasa por unir la tecnología con el trato humano. Por otro lado, Josep M. Palau, director de la revista VIAJAR, representa el valor del criterio editorial y la experiencia acumulada tras años recorriendo el mundo y liderando proyectos turísticos clave. Junto a ellos, Abraham Martín, director de marketing de Pangea, y Pablo Rodríguez Tomasini, director de Nuevos Proyectos del Área de revistas de Prensa Ibérica, son también piezas clave en el desarrollo de este novedoso proyecto.