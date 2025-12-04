Segovia impulsa NomadIA.digital, la nueva estrategia nacional para atraer talento global desde los territorios
Segovia marca un nuevo rumbo en la estrategia española para captar nómadas digitales. La ciudad será sede de NomadIA.digital, una plataforma pionera que conecta talento global con territorios que apuestan por la innovación, la sostenibilidad y la calidad de vida.
Segovia ha dado hoy un paso decisivo para situarse en el mapa internacional del talento en remoto. La ciudad castellana ha acogido la presentación de NomadIA.digital, una plataforma que aspira a convertir a España en un país de referencia para profesionales que trabajan desde cualquier parte del mundo. Su propuesta no se limita a facilitar la llegada de nómadas digitales; busca transformar la movilidad profesional en motor de desarrollo local.
El acto, celebrado en el CIDE, reunió al alcalde de Segovia, José Mazarías, al cofundador de NomadIA y creador del método Grasshopper®, José Almansa, y al economista José Carlos Díez, asesor estratégico del proyecto. Una cita que, más que una presentación, sirvió de pistoletazo de salida para una red nacional de destinos que quieren dejar de competir solo por atraer visitantes y empezar a conectar talento, innovación y oportunidades.
Una ciudad que quiere liderar el cambio
“Hoy inauguramos algo más que una plataforma. Inauguramos una visión de futuro para Segovia”, destacó el alcalde Mazarías durante su intervención. La apuesta no es casual: Segovia reúne atributos clave para los trabajadores en remoto —calidad de vida, patrimonio, conexión con Madrid y una creciente infraestructura de innovación— y aspira a convertirse en un modelo de destino amable para profesionales globales.
Del turismo al talento: hacia un ecosistema vivo
NomadIA.digital funciona como un sistema inteligente que recomienda a cada profesional dónde vivir, dónde trabajar y cómo integrarse en la vida local. Pero su ambición va mucho más allá del viaje: propone un cambio de paradigma, donde los nómadas se relacionan con comercios, coworkings, universidades, asociaciones y administraciones para generar un impacto duradero.
“España puede ser líder mundial en atracción de talento, porque tiene lo que otros no pueden ofrecer: diversidad, cercanía, calidad de vida”, afirmó José Almansa. “Pero debemos planificar los territorios para que la mezcla entre visitantes y residentes genere creatividad, innovación y nuevas oportunidades”.
Impacto económico y social para Segovia
Para José Carlos Díez, el valor del proyecto es claro: “Este modelo no solo atrae profesionales cualificados, sino que dinamiza el comercio local, impulsa los espacios de trabajo, activa el mercado de vivienda temporal y crea nuevas oportunidades para las propias empresas segovianas”.
Un modelo con propósito: comunidad, sostenibilidad y cultura
El proyecto se articula en tres pilares:
• Espacios inspiradores, desde centros de innovación hasta coworkings conectados con el territorio.
• Comunidades locales activas, capaces de integrar a los recién llegados y generar vínculos reales.
• Programación cultural y profesional, que convierte cada estancia en una experiencia de pertenencia.
Además, cada destino contará con una Oficina de Atención al Nómada Digital, encargada de facilitar trámites, medir impacto y dinamizar iniciativas.
Con su lanzamiento en Segovia, NomadIA.digital activa una estrategia nacional para posicionar a España como uno de los países más atractivos del mundo para vivir y trabajar en remoto.
