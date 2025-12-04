Segovia impulsa NomadIA.digital, la nueva estrategia nacional para atraer talento global desde los territorios

Segovia ha dado hoy un paso decisivo para situarse en el mapa internacional del talento en remoto. La ciudad castellana ha acogido la presentación de NomadIA.digital, una plataforma que aspira a convertir a España en un país de referencia para profesionales que trabajan desde cualquier parte del mundo. Su propuesta no se limita a facilitar la llegada de nómadas digitales; busca transformar la movilidad profesional en motor de desarrollo local.